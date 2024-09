Uriarte, sobre el abrazo entre Flick y Williams: "Al principio, me sorprendió"

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha dado por "cerrado" el caso de una posible salida de Nico Williams con el fin del mercado de fichajes y ha subrayado que el futbolista "ha dejado claro con hechos y con palabras que quiere seguir" en el equipo rojiblanco.

"A pesar de lo que hemos podido oír en la prensa los hechos y las palabras son los que son. Nico es un grandísimo jugador y para nosotros retener este talento es fundamental para marcarnos objetivos ambiciosos", recalcó Uriarte en una rueda de prensa que ofreció en Lezama junto al director de fútbol, Mikel González.

El presidente admitió que "si su rendimiento sigue siendo el mismo" le "encantaría" que el extremo internacional, que finaliza su contrato en 2027, "desarrollara toda su carrera" en el Athletic.

"Tenemos que trabajar para que el proyecto sea lo más atractivo posible para él y para el resto de talento que tenemos", dijo el presidente, molesto con "esa corriente de opinión que menosprecia el sentido de pertenencia" de los jugadores del Athletic.

Web Athletic Club Jon Uriarte, presidente del Athletic

"Parece que hay una regla no escrita por la que todo futbolista que destaca tiene que aspirar a jugar en lo que algunos llaman grandes clubes. Me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande de verdad: por afición, historia, palmarés, valores y filosofía deportiva, estadio, cantera, instalaciones y por ser único en el mundo", recalcó.

Uriarte admitió que en unas semanas con constantes rumores como las de este verano "siempre estás con la mosca detrás de la oreja" y aseguró que se toma "con naturalidad" que otros clubes estén interesados en futbolistas del Athletic.

"El mercado está abierto, todos los clubes estamos pendientes de lo que sucede, y se puede generar algo de incertidumbre, pero el Athletic es diferente. Los jugadores tienen un arraigo que no se da en ningún otro lugar del mundo y el proyecto que estamos montando es ganador. Se ha visto que somos capaces de retener y de atraer talento", reflexionó.

el futuro de williams en el athletic

Por otro lado, el presidente no quiso desvelar si propondrán o no una ampliación de contrato a Nico y, por otro lado, aclaró que no hubo comida con la directiva del Barcelona en la previa del partido de liga de Montjuic del pasado 24 de agosto por "motivos naturales", relacionados con la agenda de los directivos del Athletic.

"Máxima normalidad. Era Semana Grande en Bilbao y teníamos una serie de compromisos. Allí estuvimos con directivos del Barcelona en un ambiente normalizado", aseguró Uriarte, quien ofreció también su opinión sobre el abrazo del técnico azulgrana, el alemán Hansi Flick, a Nico Williams al finalizar el partido.

"Durante el verano las declaraciones de Flick fueron normales y de total respeto. Me sorprendió el abrazo, pero luego explicó en rueda de prensa que estaba felicitándole por la Eurocopa. Supongo que haría lo mismo con Vivian, aunque no me pareció verlo", explicó.

"Este capítulo para nosotros está cerrado. Ha cerrado el mercado de verano y estamos centrados en la competición", zanjó Uriarte.