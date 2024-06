Unai Simón se operará de la muñeca al término de la Eurocopa

Unai Simón, portero internacional del Athletic Club, desveló este lunes que está jugando con una dolencia en la muñeca la Eurocopa 2024, que le obligará a pasar por el quirófano cuando acabe la participación de España en la competición y que, por tanto arrancará más tarde con su club el próximo curso.

"Me operaré después de terminar la Eurocopa, el tiempo de baja habría que hablarlo con el especialista que me opere", desveló en rueda de prensa en la concentración de la selección española en Donaueschingen.

"Es algo que no le he querido dar importancia hasta que no termine la Eurocopa porque no me impide jugar, como se ha demostrado a lo largo de la temporada, ni me ha preocupado. Ojalá que sea el 15 de julio cuando tenga que hablar de ello, pero hasta ese momento estoy pensando en la selección", manifestó.

Unai Simón no quiso dar detalles del momento en el que se dañó la muñeca, fuera de los terrenos de juego, ni hablar más de nada que le pueda descentrar del duelo del próximo jueves ante Italia.

"El tema de la muñeca ya he respondido y he dicho que me operaré", dijo tajante al ser preguntado por segunda vez. "No quiero hablar de la muñeca porque no me genera ningún problema para competir y, cuando termine la Eurocopa, se hablará con más calma".

Unai Simón: "No siempre vas a ganar la posesión, se trata de ganar los partidos"

Por otro lado, Unai Simón restó importancia al hecho de que España perdiera la posesión tras 111 partidos en su estreno en la Eurocopa 2024, con triunfo por 3-0 ante Croacia, y resaltó que "se trata de ganar los partidos", sin querer entrar en si la selección ha cambiado el estilo con Luis de la Fuente.

"Me quedo con que supimos interpretar muy bien momentos del partido. La primera parte fue muy buena y en la segunda, con 3-0, nos juntamos en bloque medio para que no pasasen cosas y eso también es entender el fútbol. No siempre vas a ganar la posesión, no siempre vas a tener más control de la pelota que el rival. Se trata de ganar los partidos, con 5 por ciento de posesión o con 95", aseguró.

Por encima de todo, el portero vasco se quedó con la imagen dejada por España en su debut. "Más allá del resultado, hicimos una primera parte muy buena entendiendo cómo nos saltaban a la presión, encontrando al hombre libre y, cuando ellos estuvieron en bloque bajo, encontrando la espalda. El gol de Fabián y el córner habla muy bien de Luis de la Fuente. Queremos jugar así, no sé si es la idónea para ganar el campeonato, pero estoy convencido de que jugando como nos dice vamos a llegar muy lejos".

Después de escuchar al seleccionador Luis de la Fuente decir que si Fabián se llamase de otra forma y hubiese nacido fuera de España sería mucho más valorado, Unai puso en valor a más jugadores de España.

"No sé si se valora o no a jugadores de la selección, lo que sé es que tenemos jugadores de la talla de Dani Carvajal, Rodri, Morata, Lamine, Dani Olmo o Fabián, de nivel mundial. Lo demuestran día a día en sus clubes y en la selección están entre los mejores del mundo y es lo que nos vale. Que les infravalore fuera son opiniones. Nos gustaría tener reconocimiento, pero nos da igual si se opina de esa manera", dijo.

Aunque, en este sentido, puso de relieve que ha cambiado su sentimiento respecto a la última Eurocopa, viendo ahora más unión en el entorno de la selección, incluyendo afición y prensa.

"En la Euro 21 jugamos un amistoso ante Portugal antes de empezar y la afición no estaba contenta con el juego, nos pitaba y leíamos en prensa cosas que no tenían ningún sentido. No nos sentíamos representados. Ahora ha cambiado bastante por la buena Eurocopa que hicimos, pese a no conseguirla, las buenas sensaciones que tuvimos, y por haber ganado la Nations League", opinó.

"Este grupo ilusiona y convence a todo el mundo. Nosotros, la afición y la prensa tiene mucha ilusión en esta Eurocopa, todos remamos en la misma dirección y vamos de la misma mano. Nos sentimos representados por los que salimos al campo. Es lo más bonito para poder llegar a la final que todos queremos", añadió.