El último bochorno de Medvedev le sale muy caro: adiós a su entrenador de siempre

Nadie duda de que el ruso Daniil Medvedev es uno de los mejores jugadores del circuito. A los 29 años ha sido número 1 del mundo, ha ganado el US Open y ha sido tres veces finalista en Australia. Sin embargo, su cabeza y su temperamento le han impedido llegar a cuotas mucho más altas.

Sumido en un enorme bache de juego, que le ha llevado a pasar dos años sin ganar un título y caer el puesto número 13 del ránking, esta semana volvió a protagonizar un bochornoso episodio que sido la gota que colma el vaso para su entrenador, el francés Gilles Cervara.

Una pareja que llevaba junta desde 2017 y que ahora se rompe, según ha anunciado el galo en sus redes sociales: "Nuestra fantástica aventura de ocho temporadas juntos llega a su fin. Como un guiño simbólico de la vida, es después de este torneo US Open que terminamos nuestra colaboración. Estoy agradecido y feliz por todas las grandes cosas y maravillosas experiencias que pudimos vivir juntos en la cancha durante estos ocho años. Quedará grabado en mi memoria para siempre" escribió en Instagram.

multazo a medvedev

El ruso recibió este miércoles una multa de 42.500 dólares por su comportamiento durante su partido de primera ronda en el Abierto de Estados Unidos, en el que cayó eliminado a manos del francés Benjamin Bonzi. Fue sancionado con 30.000 dólares por conducta antideportiva y con otros 12.500 por destrozar la raqueta, según informó The Athletic. La multa representa casi el 40 % del premio de 110.000 dólares que le corresponde por haber disputado la primera ronda.

Cordon Press Benjamin Bonzi ganó a Medvedev y este no se lo tomó muy bien.

Todo ocurrió este domingo, cuando la entrada por error de un fotógrafo en la pista, antes de que el partido hubiera terminado, provocó una polémica decisión arbitral muy protestada por Medvedev, sumiendo el encuentro en un absoluto caos. Medvedev se encaró con el juez de silla e incendió la grada con aspavientos. Los abucheos del público, provocados por el ruso, impidieron a Bonzi, que servía con bola de partido, jugar durante más de seis minutos. Al finalizar el partido y descompuesto tras la derrota, Medvedev destrozó su raqueta a golpes, sentado en su banco, sin salir de la pista.