La UEFA hace balance del arbitraje tras la fase de grupos de la Eurocopa: "Todos están contentos"

El director general de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, ha definido como "una fase de transición" la regla que permite solo a los capitanes protestar decisiones de los árbitros, matizando que "todos están contentos" por esa normativa y que ya han "recibido peticiones de las federaciones nacionales que quieren seguir esta línea".

Rosetti habló este viernes con periodistas de toda Europa para ofrecer un análisis del arbitraje durante la fase de grupos de la Eurocopa masculina. Durante una hora, abordó varios temas y ofreció su perspectiva detrás de algunas de las decisiones más importantes que se han tomado en los partidos de este torneo por tierras alemanas.

Uno de los focos de atención de la UEFA, anunciado antes del torneo, era alentar a los árbitros a abrir diálogo únicamente con los capitanes de las selecciones para explicar ciertas decisiones y procedimientos del VAR. Rosetti dijo que el proceso está funcionando bien y desalentó a otros jugadores a rodear a los árbitros como muestra de desacuerdo.

