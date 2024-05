La UEFA obliga al Girona a 'romper' con el City si quiere jugar la Champions

El Girona de Míchel está viviendo la mejor temporada de su historia, con la posibilidad de acabar segundos en Liga. El cuadro catalán ya estámatemáticamente clasificado para jugar la Liga de Campeonesla próxima campaña. Sin embargo, no todas las noticias de los últimos días que rodean al club rojiblanco son buenas. Según 'The Times', el City Group (propietario del equipo) debe reducir su participación en el club para cumplir con la norma de multipropiedad de la UEFA, ya que el Manchester City también jugará la Copa de Europa.

El City Group es el accionista principal del cuadro catalán, pero también lo es del equipo dirigido por Pep Guardiola, que es la imagen internacional de la compañía. La UEFA amenaza al Girona con no poder participar en la siguiente edición de la Champions, si su dueño no reduce su participación a menos de un 30%. A partir de ese porcentaje, el Comité de Control Financiero de Clubes considera que no hay una "influencia decisiva", según el artículo 5 del reglamento de competición.

El City Group tiene hasta el próximo 3 de junio para cumplir con el requisito impuesto por la UEFA, si quiere ver al Girona la temporada que viene en la Liga de Campeones. Según el documento, "dicha alternativa consistirá en el traspaso o la cesión de todas sus acciones en un club a una tercera parte independiente, como un fideicomiso ciego, en virtud del cual toda la toma de decisiones del club recaerá exclusivamente en el control de la tercera parte/fideicomisario, que estará obligado por el deber fiduciario de actuar exclusivamente en el mejor interés del club".

Antecedentes con el Leipzig - Salzburgo

Uno de los ejemplos más recientes es el de dos de los equipos del grupo Red Bull. El Leipzig debutó en la Liga de Campeones en 2018y el Salzburgo hizo su primera participación en 1995, pero a partir de 2020 se volvió un habitual en la Champions. Sin embargo, el problema inicial que tenían los dos clubes era el mismo que tiene ahora el Girona y el Manchester City.

El grupo Red Bull cambió su modo de gestióncon ambos equipos, a la vista de coincidir en la Liga de Campeones. La empresa austriaca quedó como patrocinador principal del Salzburgo, aportando menos del 30% de los ingresos principales del equipo. De hecho, aunque pueda parecer lo contrario, el 'RB' del nombre del Leipzig no proviene de 'Red Bull', sino que cambiaron su seudónimo a RasenBallsport (deporte de balón sobre césped) para continuar con las iniciales, pero alejado de la marca energética.

Excepción temporal para la próxima temporada

La UEFA también contempla una alternativa temporal y excepcional solo para la próxima temporada ante el incumplimiento de los tres últimos indicadores, dado el corto margen de tiempo entre la aprobación de los reglamentos de competición y la fecha del 3 de junio.

"Se entiende que, en estos casos, la Cámara Primera del CFCB supervisará la creación de la estructura independiente para garantizar que cumple la norma MCO", añade, a la vez que apunta que los indicadores podrán ser revisados en temporadas posteriores en consonancia con la posible evolución de la regla MCO en las próximas ediciones de sus reglamentos de participación en sus competiciones de clubes.

En el caso de que no se conceda la excepción o de que el City Group reduzca su participación en el Girona a menos del 30%, el conjunto dirigido por Míchel deberá aplazar su sueño de jugar la Champions y disputaría la Europa League para no coinidir con ningún equipo de la compañía internacional.