La tristeza de Paco González con la derrota del Oviedo contra el Espanyol: "El paso de las horas..."

El Espanyol se ha convertido este domingo en el último equipo en conseguir el ascenso de Segunda a Primera División. El conjunto periquito venció la final a un Oviedo que luchó hasta el final y que tuvo en sus manos la gloria tras llegar al partido de vuelta con mínima ventaja gracias a un solitario gol de Alemao.

Pero los dos goles de Javi Puado dejaron al equipo asturiano a las puertas de regresar a la máxima categoría del fútbol español, competición que no disputa desde hace 23 años cuando descendió en la temporada 2000-2001.

Las palabras de Luis Carrión tras la dura derrota

El entrenador del Oviedo explicó después de perder contra el Espanyol en la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera que el equipo intentará "llorar todo hoy" y "levantarse mañana". Luis Carrión no disimuló en rueda de prensa lo que supuso la derrota y afirmó: "Estamos tristes. El vestuario está jodido porque es una oportunidad que se escapa, aunque todo el mundo se tiene que sentir orgulloso por la temporada que hemos hecho".

Y añadía: "Creo que hemos hecho una buena campaña".

Pese al duro golpe, el técnico del equipo asturiano mostró cierto optimismo. "Hemos intentado cambiar la mentalidad haciendo ver que el Oviedo es un equipo grande de la categoría. Y no conseguir el broche final no debe afectar a nuestro pensamiento, estamos preparados para subir", señaló.

Luis Carrión, además, no esquivó las preguntas sobre su futuro y comentó: "Mañana o pasado nos sentaremos para valorar el proyecto de cara a la próxima temporada. Y mostró su agradecimiento hacia los seguidores del Oviedo".

La tristeza de Paco González

Juanma Castaño arrancó el Tertulión de los domingos preguntando a Paco González cómo se sentía tras la derrota del Oviedo y que privó al equipo asturiano de regresar a Primera División 23 años después.

"Ahora va a entrar en antena Cañizares, pero puedo decir que he vivido el partido como un seguidor del Valencia después de perder una final de la Copa de Europa", explicaba el director de Tiempo de Juego.

Y añadía: "En los primeros instantes, he pensado que lo importante era llegar y jugar esta final después de estar en Tercera División. Pero han ido pasando las horas y ahora estoy más deprimido que cuando ha terminado el partido".

El director de El Partidazo de COPE, por su parte, comentó: "Yo estoy bien, soy un sportinguista muy moderado. Defiendo que los seguidores del Sporting estén contentos porque el eterno rival, el Oviedo, no haya subido, pero hay que ser respetuoso. No me gusta tocarle las narices al seguidor del Oviedo, al igual que no me gusta que me lo hagan a mí".

Gonzalo Miró confirmó que no le gusta que le envíen mensajes tras una derrota del Atlético de Madrid, pero que los recibe. "A mí no me pasó como a Paco que se ha ido haciendo la idea. Yo viví un drama cuando el Atlético perdió las finales de Champions League desde el primer momento", explicaba el tertuliano.

