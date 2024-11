La tristeza de Alejandro Garnacho al no celebrar un golazo con el United: "No lo celebró como debía"

Alejandro Garnacho no está pasando por uno de sus mejores momentos con respecto a cierto sector de la afición del Manchester United.

Esta misma semana, se encaró a un aficionado a la entrada de Old Trafford, que le pidió "marcar goles" y el jugador se reveló diciéndole "¿Y por qué no juegas tú?". En redes sociales ha recibido varias críticas de seguidores del United y es por eso por lo que este domingo no le salió celebrar un golazo que le marcó al Leicester, en el partido de la Premier League que acabó con marcador de 3-0.

En una contra a favor del United, Garnacho recibió el balón en el pico izquierdo del área y orientó el balón, con algo de rosca, a la escuadra del palo derecho de la portería del Leicester: su celebración, con una mirada fugaz hacia la grada antes de dirigir los ojos hacia el césped, con gesto serio, y con el abrazo de algunos de sus compañeros.

Precisamente, el asistente en la jugada, el capitán Bruno Fernandes, lo explicó todo en la BBC: "Garnacho marcó un golazo pero no lo celebró como merece porque siente que ha perdido la confianza de algunos aficionados. Le dije que la gente siempre se va a quejar, pero que hay mucha gente que le quiere y que disfrute con lo que está haciendo".

"Le dije que lo celebrara, que era algo especial. Garnacho es un jugador especial, tenemos jugadores que marcan la diferencia y son ellos los que nos hacen ganar los partidos. Queremos que marquen en todos los partidos, pero eso tampoco va a pasar", comentó.

El Manchester United es 13º en la clasificación, tras la disputa de las primeras once jornadas: es la segunda victoria en los últimos cuatro partidos de Liga.

Es el cuarto partido para Ruud Van Nistelrooy como entrenador de la primera plantilla, y el equipo parece haber enderezado el camino, con tres victorias y un empate.