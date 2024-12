El tremendo enfado de Poli Rincón tras el gol que marca Berenguer tras un fallo de Courtois: "Es la consecuencia"

Al margen del resultado final, el gol con el que Alex Berenguer rompió en San Mamés el 0-0 inicial en el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid fue todo un jarro de agua fría para el madridismo.

Precisamente, el gol del Athletic en el minuto 53 de partido no era lo que la afición del Real Madrid podría esperar tras una victoria sin brillo frente al Getafe, y sabiendo que el Barcelona ganaba el día anterior en su partido adelantado por la Supercopa de España frente al Mallorca (1-5).

En la retransmisión de Tiempo de Juego, el debate se centró en la parte de 'culpa' que Thibaut Courtois tuvo en el tanto del futbolista del Athletic, pero hubo alguien que se mostró tremendamente sensible con esa jugada que ponía el 1-0 en el partido.

EFE Berenguer celebra el 1-0 del Athletic contra el Real Madrid.

Poli Rincón optó por no buscar culpables en el Real Madrid por el tanto encajado. El exfutbolista del Real Madrid dijo que el gol es "la consecuencia de cómo está el Madrid, y no hay otra cosa".

"No hay que mirar en esta jugada concreta que puede ser un fallo de uno o del otro porque se trata de una jugada concreta. El Madrid lleva haciendo un partido que tiene un riesgo muy grande, que es el de perder el partido", condenó antes de dirigir la crítica a la marcha general de la temporada en el equipo entrenado por Carlo Ancelotti.

EFE BILBAO, 04/2/2024.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (c) dispara a puerta durante el partido de la jornada 19 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Tona

Incluso a sabiendas de que el Real Madrid, por entonces, tenía tiempo de sobra para remontar -y pese a que Poli daba por bueno el empate-, Rincón insistió en que el gol encajado por Courtois "es lo que estamos viendo en los minutos que se juegan: el Real Madrid no ha rematado a puerta, no ha tirado a gol no ha hecho ningún remate dentro del área, no ha creado ninguna ocasión de gol. ¿Cómo quieres ganar un partido así?", se preguntaba con enfado.

Después, más centrado en la jugada, Poli Rincón analizó que jugadas como la del 1-0 suceden porque "el Athletic mete el balón dentro del área con cuatro o cinco futbolistas" o porque "la presión del Athletic logra forzar un saque de banda".

Para más 'inri', poco después vino el penalti fallado por Mbappé, su segunda pena máxima fallada en siete días. Nada, en comparación con el resto de carencias que se analizaron en Tiempo de Juego de las que el Real Madrid 'hizo gala' en un San Mamés que tiene motivos para soñar con su Athletic.