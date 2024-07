Vingegaard gana una batalla a Pogacar y asesta un golpe moral al esloveno

El danés Jonas Vingegaard logró en el Macizo Central su cuarta victoria en el Tour de Francia, al imponerse en la estación de esquí de Le Lioran al esloveno Tadej Pogacar, que conservó su maillot amarillo de líder. Los ganadores de las últimas cuatro ediciones llegaron mano a mano al sprint final de la etapa y el danés sorprendió al esloveno para conseguir su primer triunfo de este Tour.

El danés se ha llevado la 'batalla' en la que ha tenido que recuperar medio minuto tras el explosivo ataque de Pogacar, que saltó del grupo a falta de 31,5 kilómetros de meta, y ha sido cazado por el ganador de las dos últimas ediciones de la carrera francesa, que ha exhibido un mejor estado físico que en la primera semana y amenaza con seguir con su progresión.

Este jueves la 'Grande Boucle' disputará su decimosegunda etapa entre Aurillac y Villeneuve-sur-Lot sobre 203,6 kilómetros, una jornada completamente llana, que servirá de transición para los corredores y brindará otra oportunidad de victoria a los velocistas.

Reapareció Vingegaard (Hillerslev, 27 años) por todo lo alto con una victoria que revitaliza el Tour y alimenta el esperado duelo con Pogacar. Después de pasar un calvario por el grave accidente sufrido en la Itzulia el pasado 4 de abril, tras 12 días en el Hospital de Vitoria, el líder del Visma volvió por sus fueros.

