El toque de atención de Paco González a Gavi tras mandar al Getafe a Segunda: "Espabila"

Jugar en el Coliseum no es fácil. Hansi Flick ya lo sabe y lo reconoció ante los medios: "Nunca he vivido algo así". Bordalás tejió una tela de araña en la que se enredó un Barcelona que venía de arrasar en la Supercopa al Real Madrid y en la Copa del Rey al Betis y que volvió a la triste realidad de LaLiga en la que suma 6 puntos de los últimos 24 posibles.

El FC Barcelona no pasó del empate (1-1) y falló en la persecución al liderato, a pesar de que gozó de muchas ocasiones en un Coliseum que vendió cara su piel para disgusto azulgrana. El cuadro catalán se dejó puntos a pesar de ponerse por delante a los 10 minutos por medio de Jules Kounde. Mauro Arambarri empató para el Getafe aún en el primer tiempo y esta vez no hubo pegada en los Lamine Yamal, Robert Lewandowski o Raphinha.

La trampa de Bordalás

Al Getafe le salió el plan a la perfección y el Barcelona acabó desquiciado. El ejemplo un descuento que debería haber sido de cinco minutos, fue de ocho y en el que no jugó casi nada después de varios amagos de tangana y jugadores azulgranas encarándose con otros del club azulón. Raphinha y Balde se las tuvieron tiesas con Ismael, Gavi tuvo otro par de encontronazos con Yellu y Juan Iglesias y Flick acabó asegurando que había vivido una experiencia nueva en su carrera.

Captura Gavi empuja a Juan Iglesias durante la segunda parte en el Coliseum.

Los insultos racistas a balde

La nota desagradable tuvo como protagonista al lateral izquierdo del Barcelona Alejandro Balde. Este denunció en declaraciones a Movistar Plus haber sufrido "bastantes insultos racistas" por parte de la grada del Coliseum: "He recibido bastantes insultos racistas de la afición, creo que es algo que no debería seguir pasando. Cuando acabó la primera parte el árbitro activó el protocolo", explicó el internacional español. De hecho, en el acta de González Fuertes se recoge lo sucedido.

Los encontronazos de gavi

El que peor parado salió del Coliseum fue Gavi. El internacional español tuvo un partido para olvidar sobre el césped. Se encaró con varios jugadores del Getafe, pudo ver la amarilla por empujar a Yellu y acabó teniendo un par de gestos muy feos con compañeros de profesión por los que ha sido muy criticado en las redes sociales.

Durante la segunda parte, con el juego parado en un córner se encaró con Yellu dentro del área. Intentó provocar al jugador del Getafe con un mensaje de desprecio que captaron las cámaras de Movistar Plus: "¿Quién eres tú, quién eres tú?" le espetó para seguir con su ataque dialéctico: "Eres malísimo, espabila nada, eres malísimo". Previamente había empujado a Juan Iglesias cuando este intentaba perder tiempo. Una acción por la que ni siquiera vio la tarjeta amarilla.

De hecho, Juan Iglesias reconoció, en los micrófonos de la Cadena COPE, que Gavi se burló del Getafe y les recordó que están peleando por no bajar a Segunda: "No me ha gustado que Gavi nos haya dicho a Segunda. Además, lo decía con la mano en la boca y le he dicho que si es tan mayorcito para decirnos a Segunda, lo es también para hacerlo sin taparse. Es lo que más les hace rabiar, que nunca se llevan los 3 puntos de aquí", afirmó el lateral derecho.

Captura El futbolista del Barcelona falta el respeto al jugador del Getafe Yellu.

El enfado de paco gonzález con gavi

El director de Tiempo de Juego, Paco González, quiso dar un toque de atención al futbolista del Barcelona al que recomendó "tener cuidado" por la "pérdida de imagen" que ha sufrido tras lo ocurrido en el Coliseum. Además, aseguró que al igual que se critican este tipo de comportamientos en Vinicius hay que hacerlo también en el andaluz.

"Debe tener cuidado. Igualmente, aunque se tape la boca, se lo criticamos a Gavi. Además, es feo decírselo a profesionales que igual se van a Segunda. Es muy feo. Tú no puedes tirar tu imagen de esa manera, ni de esa ni de la otra que le dijo a Yellu: ¡Tú quién eres, eres malísimo! No se puede ser tan soberbio. ¡Espabila Gavi, espabila!".

