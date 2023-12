Topuria amenaza a Volkanovski: "Le meteré un puñetazo que lo pondré a la altura de mis p..."

Ilia Topuria puede cumplir lo que tanto tiempo lleva esperando y ansiando. El 17 de febrero de 2024, el hispano-georgiano peleará contra Alexander Volkanovski por el título de peso pluma de la UFC. Se mostró desafiante y confiado ante el australiano en la conferencia de rueda de prensa para la siguiente temporada. Además, aprovechó para volver a asegurar que traerá la competición de artes marciales más famosa del mundo a España.

'El matador' lleva calentando la pelea contra Volkanovski desde que se hizo oficial el combate por el título, repitiendo una y otra vez que el autraliano no tiene ninguna posibilidad contra él. La rueda de prensa de la temporada 2024 de la UFC no iba a ser menos. "Dice que está pasando por una depresión. No está preparado. Yo estoy al 100%. Tengo la energía, el apoyo de la gente. Todo me acompaña. El 17 de febrero saldré campeón del mundo", afirmó Topuria.

De una manera muy clara y expresiva, el hispano-georgiano ha dado su predicción del combate. "Pronto le meteré un puñetazo que lo pondré a la altura de mis pelotas", comentó Topuria. Ante estas desafiantes declaraciones, el australiano contestó: "Tiene confianza y habilidades, pero le daré una lección".

Alexander Volkanovski se hizo con el título mundial de peso pluma de la UFC en diciembre de 2019 y hasta el momento lo ha puesto en juego en cinco ocasiones. Ilia Topuria llegará invicto a la pelea del 17 de febrero de 2024 y ha dejado un mensajes para sus seguidores y sus detractores en redes sociales. "Nueve semanas para hacer historia. Todo lo que se tenia que decir... él estará listo en uno (un asalto)", expresó. También aprovechó para comentar de nuevo que conseguirá llevar la competición de artes marciales más grande del mundo a su país. "Iremos en 2024 para España y será algo grandioso para nosotros. Estoy deseando", afirmó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado