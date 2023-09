Tomás Guasch valora el buen papel de dos equipos de Primera: "Si no le gusta..."

La Primera División y el fútbol español parece haber entrado en una dinámica de situaciones polémicas que han llegado a tambalear los pilares y valores históricos de nuestras competiciones e instituciones más importantes.

En el mes de agosto, Rubiales cometió una de las torpezas públicas más sonadas de los últimos años y aquel desafortunado beso a Jenni Hermoso le costó el puesto como Presidente de la RFEF y un proceso de investigación judicial todavía sin resolver por el que se le acusa de agresión sexual y coacciones contra la jugadora española. Tras la destitución de Rubiales y de Jorge Vilda como entrenador de la Selección, Montse Tomé fue elegida para sustituirle en el cargo, aunque su primera convocatoria no estuvo exenta de polémica. La mayoría de campeonas del mundo firmaron un comunicado en el que rechazaban ir con la absoluta, pero la entrenadora las convocó igual y terminaron yendo casi todas las jugadoras de la lista. Algunos dudaron de su compromiso y dejaron caer que no darían la talla en los dos primeros partidos de la Nations League y clasificatorios para los Juegos Olímpicos, pero las españolas demostraron que su deseo es jugar al fútbol, aunque no a cualquier precio. Una victoria por la mínima en los últimos minutos ante Suecia y un recital contra Suiza en el partido con mayor espectadores en la historia de la Selección han bastado para calmar las aguas, de momento.

Si en la Federación Española pensaban que iban a tener un final de semana tranquilo, estaban muy equivocados. El jueves pasado se presentó la Guardia Civil en las instalaciones de la institución para realizar un exhaustivo registro por el caso Negreira. Ante la falta de colaboración de la Federación con la justicia, el magistrado de la investigación, Joaquín Aguirre, ordenó dicho registro. Ese mismo día el juez imputó al equipo catalán por cohecho al constituir que el propio hecho de pagar siete millones a Enríquez Negreira ya supone un delito.

“E. N. tenía la condición de funcionario público a efectos penales, dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del CTA, entre otras las relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos de árbitros… El delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”.

No deja de llamar la atención la pasividad y el tiempo que se ha tardado en actuar. Este caso saltó por los aires hace más de seis meses y si hubiera alguna prueba incriminatoria, ya estará más que destruida. El primer club español en pronunciarse de forma oficial tras esta información ha sido el Sevilla a través de un comunicado. El club hispalense rechaza los comportamientos del Barcelona y de algunos de sus dirigentes por los pagos al exvicepresidente del Comité de Árbitros y se ha negado a mandar representación de la directiva al palco de Montjuic durante el partido que enfrentará a los dos equipos.

En cuanto a la Primera División, esta jornada entre semana ha dado bastante de qué hablar, sobre todo por el Girona, nuevo líder de la competición, y por el partido Athletic - Getafe y la trifulca entre Bordalás e Iñaki Williams. Entrenador y jugador se engancharon en los minutos finales del partido porque supuestamente el entrenador le dijo a Carmona que se quedara en el suelo perdiendo tiempo. Williams reaccionó y según el entrenador le insultó dentro del campo. En declaraciones postpartido el extremo del Athletic fue muy crítico con el juego del equipo azulón y su forma de enfrentar los partidos. Estas palabras alimentan aún más la polémica alrededor del Getafe y generan dudas en la manera de puntuar del equipo de Bordalás, aunque Tomás Guasch lo tiene muy claro. ESCUCHA LO QUE HA DICHO EN ESTE VÍDEO.

