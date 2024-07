Tomás Guasch hace estallar el 'cagómetro' antes de la final de Eurocopa: "Desde el 66"

La Selección española está a un paso de hacer historia y convertirse en el único país del continente europeo con cuatro títulos de Eurocopa. Sin ir muy lejos, en el año 2004, España había levantado únicamente un trofeo. Veinte años más tarde y cinco Eurocopas después, España puede tener cuatro. Esto supondría que de las cinco últimas ediciones del campeonato, nuestra Selección podría ganar tres, un dato que indica el crecimiento del fútbol español en el siglo XXI.

Pero este crecimiento choca frontalmente con la situación que vive la Selección de Inglaterra. Los 'eternos candidatos' no han ganado ninguna Eurocopa en toda su historia y no levantan un título desde el año 1966, temporada en la que se proclamaron campeones del mundo contra Alemania. Inglaterra siempre está entre las favoritas para ganar cualquier competición, pero lo cierto es que a la hora de la verdad, se diluyen como un terrón de azúcar dentro de una copa de té. En la anterior Eurocopa (2020), Italia arrebató la posibilidad a Inglaterra de levantar por primera vez en su historia este título y esperemos que España lo vuelva a hacer este domingo en Berlín.

Los pupilos de Southgate han sorprendido a todo el mundo del fútbol y precisamente no para bien. Con un elenco de jugadores 'top mundiales', Inglaterra ha sido una de las grandes decepciones del torneo a pesar de estar en la final. Su juego no ha convencido ni a los propios ingleses y han sido blanco de multitud de críticas, de hecho, los propios jugadores han salido en los medios de comunicación pidiendo apoyo al equipo. El último en alzar la voz fue Bellingham.

