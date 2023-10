Todibo explica su comportamiento durante el minuto de silencio antes del Países Bajos-Francia

El pasado viernes se disputó el Países Bajos-Francia, que acabó con victoria gala por 1-2 gracias a un doblete del jugador del PSG Kylian Mbappé. Triunfo que certificó el billete para Francia de cara a la Eurocopa de Alemania del próximo año 2024.

Pillan al exculé Todibo riéndose durante el minuto de silencio por el profesor asesinado en Francia El jugador, que estaba en el banquillo, fue grabado por las cámaras mientras se reía durante el minuto de silencio que se guardó en Ámsterdam por Dominique Bernard. 15 oct 2023 - 10:54

Sin embargo, una de las imágenes de este partido fue ver al central francés del Niza Jean-Clair Todibo riéndose en el banquillo durante el minuto de silencio por las víctimas de la guerra en Israel y también por el profesor francés asesinado ese mismo viernes en Francia.

Tanta repercusión tuvieron esa imágenes que el Consejo Nacional de Ética pidió oficialmente explicaciones al defensa de los Bleus, e incluso si no convencen será citado ante el comité disciplinario de la Federación Francesa de Fútbol.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha sido el propio Todibo quien explicó esa escena este lunes: "Quería expresarme hoy en relación con la magnitud de la situación", empezó diciendo el exjugador del Barcelona.

"La interpretación de la situación es bastante descabellada. No creo que sea un tipo irrespetuoso cuando se trata de ese tipo de cosas. Me reí nerviosamente durante este minuto de silencio, pero de ninguna manera me estaba burlando de la situación actual", se explicó.

"El contexto era bastante especial: estábamos en las gradas entre la afición contraria y algunos hacían ciertas bromas y salió esta risa nerviosa", apuntó Todibo.

"Quería pedir disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido. Esto mancha la educación que me dio mi madre. Se tomó un tiempo para dármelo. Algunas personas decían que no me importaba si un maestro moría. Debes saber que mi madre trabaja en la educación nacional desde hace veinte años y esto le pudo haber pasado a mi madre. Esto no refleja mi imagen en absoluto y me molesta un poco", terminó diciendo el defensa francés.

Todibo llegó a esta convocatoria en lugar del lesionado William Saliba. Según informó la Federación gala, el zaguero del Arsenal inglés sufre dolores en el dedo gordo del pie derecho y tras hablar con el doctor Frank Le Gall el técnico confirmó la baja y decidió citar a Todibo.

Tras la victoria el pasado martes ante Países Bajos, Francia se mide este martes 17 de octubre a Escocia en un encuentro amistoso. Cabe recordar que también Escocia está clasificada para la Eurocopa del próximo año después de la victoria de España este domingo en Oslo.