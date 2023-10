Francia, Portugal y Bélgica ya están clasificadas para la Eurocopa de 2024 en Alemania

Un doblete de Kylian Mbappé ante Países Bajos selló este jueves la clasificación de Francia para la Eurocopa de Alemania 2024, en un encuentro que concluyó con una victoria francesa por 1-2 en Ámsterdam y que situó al delantero del París Saint Germain como cuarto máximo goleador en la historia del combinado 'bleu' tras superar a Michel Platini.

Francia golpeó pronto con un gol de Mbappé ya en el minuto 7, cuando la estrella del PSG remató en el área un centro de Clauss desde la derecha tras una buena jugada colectiva de los "bleus" en la que participaron Griezmann y Coman. El tanto, en el que el portero Verbruggen tal vez pudo hacer más, rompió la racha negativa de Mbappé, que llevaba cuatro partidos seguidos sin marcar.

Los "naranjas" mantuvieron su plan, moviendo el balón en busca de espacios, con un Xavi Simons muy activo, pero tuvieron muchos problemas para superar la presión francesa. Pero la insistencia neerlandesa logró crear peligro. Veerman envió alto un remate completamente solo dentro del área tres un gran pase de Dumfries, y justo después un disparo de Simons fue desviado a córner por la defensa.

El segundo período comenzó igual que el primero, con un sensacional tanto de Mbappé en el minuto 53. La estrella francesa combinó con Rabiot, quien le devolvió la pelota al primer toque, y el atacante del PSG lanzó un gran disparo con rosca desde fuera del área.

Países Bajos tendrá que jugarse el pase a la Eurocopa el próximo lunes en Atenas ante Grecia, actual segunda del Grupo B.

Un doblete de Cristiano Ronaldo aseguró este viernes la victoria de Portugal sobre Eslovaquia por 3-2, resultado con el que el equipo dirigido por el español Roberto Martínez certifica su pase a la Eurocopa de Alemania 2024. Una muy buena primera parte de Portugal resultó esencial en un triunfo que tenía todo para ser plácido, pero una apática segunda parte de los lusos, que encajaron sus primeros goles en esta fase de clasificación, aún causó algunos temores.

Para el que iba a ser un partido decisivo, Roberto Martínez volvió a innovar su once inicial, emparejando a Cristiano Ronaldo con el joven delantero Gonçalo Ramos en el lugar que tradicionalmente ocupa el azulgrana João Félix en la delantera. La selección portuguesa demostró en la primera parte que ha aprendido de sus dificultades en Bratislava, con un juego de pases más fluido y mayor facilidad para acercarse a la portería eslovaca, y dispuso de varias ocasiones para abrir el marcador, pero se las negó el guardameta Dúbravka.

ESTAMOS NO EUROPEU! ?? #VesteABandeira



Adere ao Portugal+ para saberes tudo sobre bilhetes para o Euro: https://t.co/8aJKQNXIWQ



QUALIFIED FOR THE EURO! ?? #WearTheFlagpic.twitter.com/FTKDTyZ8ea