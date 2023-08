Todas las protagonistas campeonas del mundo, en Tiempo de Juego

"Cuando llegué me dijeron todas las peticiones que había y creía que lo mejor para el equipo y para estar centrada en el verde, era decidir lo que hemos hecho y simplemente por eso"

"Hace un año que me habían abierto la rodilla, me habían puesto un tendón nuevo que tenía que convertirse en ligamento y ha sido un año duro para todo el mundo... no lo imaginaba pero necesitaba jugar cuanto antes y sentirme yo".

???? @alexiaputellas, en el micrófono de @Andrea_Pelaez_



?? "En estos 10 años he compartido vestuario con muchas compañeras. Esto es de todas ellas"



?? "Lo he pasado muy mal. No sólo me hace feliz por mí, si no por todo el mundo que lo ha hecho posible"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/7573hkicZP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 20, 2023





"Han pasado muchas cosas, muchos altibajos... muchas cosas que creía que iban a ser de una manera y no lo fue pero esto es fútbol; he aprendido muchísimo, he aprendido cuáles son las prioridades y cuáles no. El fútbol me ha enseñado muchas caras y he aprendido".

"Esto es de mucha gente, hay mucha gente detrás. Llevo diez años en la selección absoluta y es de todas ellas, de las pioneras, de las que han estado aquí. Somos nosotras las que estamos aquí pero han pasado muchas. A ellas les encantaría estar aquí".

"Lo he pasado muy mal realmente. Esto no me hace feliz por mi, me hace feliz por toda la gente que ha hecho posible esto, por la afición... ha sido un año duro por lo que ha pasado mientras estaba lesionada. Me hace feliz por todas estas personas, más que por mi. Me ha pasado como con la primera Champions, que llegas y sientes un poco de vacío".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Catalina Coll, jugadora de la Selección española atendió a los micrófonos de Tiempo de Juego en la zona de prensa. La guardameta afirmó que se sentía "muy bien, disfrutando, que es lo que me gusta".

La jugadora se lo dedicó a su familia con un "esto va por vosotros". Además, añadía que sus seres queridos "son los que han hecho que nunca me rinda".

???? Cata Coll, con @Andrea_Pelaez_



?? "Siempre lo he dicho, ¿para qué ponerte nervioso cuando algo se te da bien?"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/c9TfVoFKL8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 20, 2023





Pero la frase que destacó la jugadora fue la siguiente: "Siempre lo he dicho, ¿para qué ponerte nervioso cuando algo se te da bien?", concluyó la mallorquina.

La delantera de la Selección analizó la victoria de España en Tiempo de Juego y se emocionó con las palabras de su padre y su madre.

"La temporada ha acabado 'Redonda', de verdad. Es súper bonito esto, un país unido por un Mundial femenino otra vez, la primera medalla para el fúbtol español y se lo merecen".

"En el primero que he pensado es en mi tío, te acuerdas de las personas que faltan, por él y por mucha gente".

Hablamos con Antonio Redondo, padre de Alba: "Enhorabuena, todos los sueños se consiguen. Esto es lo más grande que puedes conseguir en el fútbol y lo estás consiguiendo. Ya has sufrido bastante y ahora solo queda pasar página, relajarse y disfrutar. Te voy a comer a besos cuando te vea"

También escuchamos a su madre: "Qué alegría tesoro. Qué ganas de achucharte. Esto es increíble"

Alba: "Estoy llorando, me tienen aquí a flor de emociones, me han hecho una sorpresa y está aquí Andrea consolándome. Lo celebraremos por Jose y los yayos"

La madrileña atendió a la enviada especial de Deportes COPE, Andrea Peláez, y se mostró feliz de haberse proclamado campeona del mundo. La máxima goleadora de la historia de la Selección estaba eufórica y recordaba su nueva condición de campeona: "Soy campeona del mundo, tengo una estrella en el pecho".

A la pregunta de Andrea sobre el penalti fallado, la jugadora contestó que "ahora no te acuerdas del penalti, sino hubiera dicho que la he liado parda", confesaba.

Sin embargo, Jenni añadía que la portera de Inglaterra "se había adelantado mucho, tenía que haberse repetido", en tono de humor.

A la hora de preguntarle quién se le venía a la mente en un momento así, la jugadora se acordaba desde "mi primer entrenador hasta el de ahora, de mis amigos y de mi familia", concluía.

Salma Paralluelo habló en los micrófonos de Tiempo de Juego tras ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Esto es un sueño hecho realidad, lo hemos conseguido a base de trabajo y súper felices”

“Este equipazo se merecía algo grande. Tenemos la Copa, hemos levantado a todo un país y hemos hecho historia”

“He pensado en mis compañeras, luego en mi familia, en lo contentos que se iban a poner”

La autora del gol que dio la Copa del Mundo a España habló en Tiempo de Juego de la importancia de ese tanto y la emoción que supone ser las mejores del mundo.

"Todavía no me lo creo, ha sido algo único. Por fin podemos decir que somos campeonas del Mundo y que somos las mejores del Mundo"

???? @7olgacarmona emocionada tras su gol histórico de la final



?? "Es un momento con el que sueñas literalmente cuando te vas a la cama"



?? "No me esperaba para nada antes de empezar el mundial meter el gol decisivo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/c76VzTxgXl — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 20, 2023





"Ese tiro cruzado lo suelo hacer mucho y hoy con la suerte que ha ido muy potente y ajustado y se ha desatado la locura"

"Quieres pensar en tanto que no piensas en nada, estoy sin palabras, muy emocionada. Hay que disfrutar de este momento"

"Se lo dedico a todo el país, viva España y somos campeonas del Mundo, joder"

Hablamos en Tiempo de Juego con Irene Paredes, una futbolista que perdió a su padre hace poco tiempo y que, tras lograr el histórico campeona del mundo, se emocionó mientras le entrevista Andrea Peláez: "No soy consciente todavía pero creo que la hemos liado muy gorda. Ha sido un esfuerzo muy muy grande de todo el mundo, el mío ha sido durísimo. No puedo estar más feliz de volver a casa con la Copa".

???? @Irene_Paredes4 ,con @Andrea_Pelaez_



??"No soy consciente todavía. La hemos liado muy gorda. No puedo estar más feliz de volver a casa con la copa"



?? "Somos historia. El año ha sido muy duro. No siempre tienes esta recompensa pero después de tanto trabajo se agradece" pic.twitter.com/AuUvU99VBa — Tiempo de Juego (@tjcope) August 20, 2023





Irene reconoció lo que ha costado lograr algo tan importante: "Somos historia. El año ha sido muy duro pero siempre hemos peleado mucho. No siempre tienes esta recompensa y estamos muy felices".

Audio









Audio





Audio





Audio