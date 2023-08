"Cuando llegué me dijeron todas las peticiones que había y creía que lo mejor para el equipo y para estar centrada en el verde, era decidir lo que hemos hecho y simplemente por eso"

"Hace un año que me habían abierto la rodilla, me habían puesto un tendón nuevo que tenía que convertirse en ligamento y ha sido un año duro para todo el mundo... no lo imaginaba pero necesitaba jugar cuanto antes y sentirme yo".

"Han pasado muchas cosas, muchos altibajos... muchas cosas que creía que iban a ser de una manera y no lo fue pero esto es fútbol; he aprendido muchísimo, he aprendido cuáles son las prioridades y cuáles no. El fútbol me ha enseñado muchas caras y he aprendido".

"Esto es de mucha gente, hay mucha gente detrás. Llevo diez años en la selección absoluta y es de todas ellas, de las pioneras, de las que han estado aquí. Somos nosotras las que estamos aquí pero han pasado muchas. A ellas les encantaría estar aquí".

"Lo he pasado muy mal realmente. Esto no me hace feliz por mi, me hace feliz por toda la gente que ha hecho posible esto, por la afición... ha sido un año duro por lo que ha pasado mientras estaba lesionada. Me hace feliz por todas estas personas, más que por mi. Me ha pasado como con la primera Champions, que llegas y sientes un poco de vacío".

"No juego al fútbol para obtener los halagos de nadie y cuando pasan estas cosas me da igual. Fue un gesto que no es bonito; si contara la historia realmente no me creeríais. Yo no estaba contenta con lo que había aportado en ese partido".