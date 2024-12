El tirón de orejas de la Ligue 1 a Cristiano Ronaldo tras decir que la Liga Saudí era mejor

El delantero portugués Cristiano Ronaldo dijo este viernes, durante la gala de entrega de los premios Globe Soccer en Dubai, que el brasileño del Real Madrid Vinicius Jr "se merecía el Balón de Oro". El luso subió al estrado para recoger el galardón al mejor jugador del fútbol árabe y allí dejó unas polémicas palabras.

"La Liga de Arabia Saudí es mejor que la Ligue 1, sin duda. No lo digo porque juegue allí. No me importa lo que piense la gente, pero deberían ir allí, jugar para verlo y correr a 40 grados. En Francia todo es el PSG; el resto no vale nada... Son los mejores y eso es un hecho. Ya lo he dicho antes: no entiendo por qué la gente está tan sorprendida".

La respuesta del campeonato francés no se ha hecho esperar y ha sido clara y concisa, atacando al luso dónde más le duele. Una imagen de Leo Messi levantando la Copa del Mundo en Catar en 2022 y la frase "Leo Messi jugando con 38 grados". Hay que recordar que cuando el argentino llevó a su país a conquistar el Mundial militaba en el PSG.