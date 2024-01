Tiger Woods y Nike rompen después de 27 años de relación conjunta

Tiger Woods anunció este lunes que terminará su relación comercial con Nike tras 27 años de asociación, a través de un escueto mensaje en las redes sociales en el que apuntó a un "nuevo capítulo" en el futuro.



"Hace 27 años tuve la suerte de iniciar una asociación con una de las marcas más icónicas del mundo", señaló Woods en un mensaje en el que agradeció personalmente a Phil Knight, el fundador de Nike, "su pasión y visión" que hizo posible la relación.



Woods, de 48 años, concluyó el comunicado afirmando que "la gente pregunta si habrá un nuevo capítulo".



"Sí, desde luego que habrá otro capítulo.¡Nos vemos en LA (Los Ángeles)!", concluyó Woods en referencia al torneo Genesis Invitational que se disputa en la ciudad estadounidense en febrero.

Tiger Woods golpea una bola.









Por su parte, la marca de equipamiento deportivo, que empezó a patrocinar al golfista cuando éste tenía 20 años, agradeció en su cuenta de Instagram la aportación realizada por el deportista a la empresa.



"Tiger, desafiaste tu competencia, estereotipos, convenciones y las formas de pensar anticuadas. Desafiaste toda la institución del golf. Nos desafiaste. Y sobre todo, a ti mismo. Y por ese reto, estamos agradecidos", señaló Nike.

Los últimos años marcados por las lesiones

Woods, aquejado de graves lesiones, sólo compitió en cuatro torneos en 2023.



Woods sufrió un grave accidente de carretera en 2021 en el que sufrió fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas en los huesos del pie y del tobillo.



En abril de 2023, el ganador de 15 "grandes" fue operado de la lesión de tobillo, lo que supuso un nuevo parón en su regreso a la competición.



En noviembre de 2023, Woods explicó que su objetivo para 2024 es competir en un torneo al mes y que no tenía pensado retirarse todavía.



"Lo que me empuja es competir. Llegará un momento, que todavía no ha llegado completamente, en que no seré capaz de ganar de nuevo. Y cuando llegue, me retiraré", dijo Woods.