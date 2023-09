Tiempo de Juego reacciona a los gestos de apoyo a Jenni de las jugadoras de España: "Tremendo..."

Suecia y España se han medido en el inicio de la Women's Nations League, o Liga de Naciones femenina. Un torneo en el que ambos equipos, encuadrados con Suiza e Italia, se juegan mucho: acabar siendo dos de los mejores equipos de la Liga A y estar en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Sin embargo, todo el entorno de las jugadoras estaba, todavía, con la mente en otra cosa, que es bastante más importante a nivel social y humano: las protestas de las jugadoras por la situación en la Real Federación Española de Fútbol, pidiendo medidas para cambiar cosas dentro de la institución.

De hecho, futbolistas clave como Mapi León o Patri Guijarro han continuado diciendo 'no' a volver con el equipo nacional, teniendo en cuenta las condiciones en las que se las llamó y todo el ruido que sigue habiendo. Después, en rueda de prensa, tanto Alexia Putellas e Irene Paredes se posicionaron a favor de ellas, señalando que todavía hay cosas a mejorar.

La reacción de Tiempo de Juego ante los gestos de apoyo de Suecia a Jenni y a las jugadoras

Antes del partido, las jugadoras de Suecia anticiparon que iban a tener algún gesto de apoyo a la situación de sus homónimas españolas y con Jenni Hermoso, las cuales han recibido una gran cantidad de apoyo en las últimas semanas. No se sabía cómo lo iban a hacer, pero en los prolegómenos del encuentro pudimos ver qué gestos realizaron.

Unas muestras de apoyo a las que reaccionó en directo Tiempo de Juego en directo, teniendo en cuenta la importancia que tienen estos gestos internacionalmente. Escucha la reacción del equipo de Tiempo de Juego a estas muestras de apoyo.

Jenni Hermoso, apoyada por todos: "Se Acabó"

La principal actriz en este asunto es, por desgracia, Jenni Hermoso. La jugadora del Pachuca ha vivido un mes muy difícil, tras ganar el Mundial y ser pieza clave del equipo que se coronó en Sídney. La exfutbolista del Atlético de Madrid no entró en la convocatoria para estos partidos de la Nations League.

Esto provocó un comunicado de la jugadora en la que criticaba duramente que el motivo de su 'no-llamada' con España era para protegerla, algo que no entendió para nada. "Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería inseguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", señalaba Jenni en el escrito.

"Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible de que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo", agregó. Jenni Hermoso, que ha tratado de mantenerse concentrada sólo en el fútbol para recuperar su forma habitual, expresó su apoyo a sus compañeras que, según dijo, han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable.

