La teoría de Paco González en Tiempo de Juego sobre el criterio arbitral y las manos: "Que haya un cambio"

Una jornada más y los arbitrajes son protagonistas en La Liga. El encuentro que cerró el domingo liguero entre el Valencia y el Sevilla dejó varias acciones polémicas. Una mano de Fernando en el área del Sevilla que no ha sido sancionada como penalti a favor del Valencia, otra pena máxima en favor de los ché que pitó Del Cerro Grande y que decidió anular a instancias del VAR y la expulsión de Illaix Moriba han encendido a la afición de la ciudad del Turia. Tanto que José Luis Gayá y el director corporativo, Javier Solís, han estallado delante de los micrófonos como recogió 'Tiempo de Juego'.

Decisiones que traen controversia, sobre todo la de la mano, que fueron analizadas en 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego'. Existe un gran mayor desconcierto en el mundo del fútbol y sobre todo en La Liga y en España con este tipo de acciones. La falta de un criterio unificado hace que los equipos, jugadores y aficionados no sepan cuándo es penalti por manos y cuándo no. Esto lo ejemplificó, claramente, Óscar Valentín, centrocampista del Rayo Vallecano, quien usó sus redes sociales para hablar sobre la jugada polémica que condicionó el desarrollo del resto del partido que jugaron Valencia CF y Sevilla FC: "Si nos preguntan ahora mismo cuando es mano y cuando no, yo personalmente no sabría qué contestar".

Todavía quedan nueve jornadas para el final de la temporada 2022/2023 y no será esta la última que se viva en este campeonato con polémica. El hecho de que haya cambiado ya una vez estos criterios implica que hay acciones que antes se pitaban y ahora no, aunque como demostraron Paco González y Pedro Martín en 'Tiempo de Juego', después de esas variaciones también se han producido acciones de controversia y que siguen dejando dudas sobre si los árbitros están aplicando esos criterios de igual forma para todos los equipos.

La teoría de Paco González

En ese sentido va la teoría que lanzó Paco González durante 'El Tertulión' que puedes escuchar aquí. Del Cerro interpretó que la posición no era antinatural y que el toque de Samu, al estar tan cerca, hacía imposible que reaccionara y apartara el brazo. Pero después de decir que no había nada, nadie en Mestalla lo podía creer. El reglamento explica que será infracción si "el jugador toca el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con la mano o el brazo, cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio".

Es antinatural cuando "la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento" y "al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción". Es una decisión más que cae en contra de los intereses del Valencia, cuyos aficionados cuentan por docenas, que veía cómo perdía una oportunidad clara de empatar y engancharse al partido.