La tensión Dembélé - Luis Enrique y el inútil récord de los mil pases

Luis Enrique comenzó la rueda de prensa tras el tropiezo ante el Nantes bastante disperso. Le preguntaron acerca de sí ¿Existieron vínculos entre las modificaciones efectuadas en el once y la derrota en Múnich?" "No, pero es un mensaje que me gusta transmitir, no cada día, pero sí cuando considero oportuno. No tengo quejas contra mis jugadores. Pero quiero que todos mejoren, que se rebelen, que entrenen fuerte cuando no juegan o no calientan, que el titular piense en perder su lugar, que el goleador piense en marcar más goles, que el que defiende piense en dar el máximo... Esa es mi obsesión como entrenador", respondió Luis Enrique.

Cordon Press Luis Enrique da instrucciones durante un partido del PSG.

Dembélé y Zaire-Emery representaron dos de las gratificaciones, en esta ocasión debido a su ausencia, en el once de Luis Enrique. Para Ousmane, se mantuvo en la banca después de ser expulsado durante la segunda parte del partido de esta semana contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones. Una medida que el entrenador denominó como "un error serio contra el equipo".

“Al final del partido dije algo vital: todas las derrotas y todos los partidos dan mucha información al entrenador. Toda esta información será importante para las decisiones que tome ahora y en el futuro", decía el entrenador español el vienes. Y el resultado fue que Dembélé se quedó fuera de la alineación ante el Nantes.

tensión dembélé - Luis enrique

Hace dos meses, a finales de septiembre, Luis Enrique ya experimentó otro episodio de tensión con Dembélé. Fue previo al partido contra el Arsenal en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Por aquel entonces, Ousmane no fue ni convocado y el líder asturiano explicó el motivo de su ausencia de manera pública.

"Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones que tiene en el equipo, eso para mí significa que no está preparado. En una semana tan importante como esta, necesitamos que estén a disposición. Si alguien no cumple con esas expectativas, no hay problema, pero mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo", dijo el técnico sobre la ausencia de Dembélé.

récord de los mil pases

Por otro lado, tras la derrota ante el Bayern Múnich en la Champions por 1-0, un resultado que deja a los galos en una situación límite en la competición europea, el PSG volvió a tropezar en la Ligue 1 con un empate frente al Nantes tras un encuentro en el que controló el balón, pero no fue capaz de transformar ese dominio en goles.

"Creo que hicimos un buen partido en todos los aspectos. Una vez más, el fútbol premia a los equipos que marcan, no a los que crean ocasiones. Esto frustra a los jugadores y a mí también", decía el exseleccionador español tras el choque.

El PSG tuvo contra el Nantes un 84,1% de posesión y estableció un récord: el porcentaje más elevado en un partido de la Ligue 1 desde, al menos, la temporada 2006-07. Además, dio en el partido más de 1.000 pases, en concreto 1.008. Aunque de poco le sirvió.

Tuvo una situación simular durante su etapa con la selección, en un encuentro de triste recuerdo. Contra Marruecos, en el Mundial de Qatar, La Roja de Luis Enrique dio 1.041 pases, de los que 967 fueron completados, y tuvo un 93% de precisión, aunque cayó eliminada en la tanda de penaltis.