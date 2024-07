Bouzas, sensación de un Wimbledon en el que Badosa vuelve a sonreír

La pontevedresa Jessica Bouzas mantiene su idilio con Wimbledon y venció a Cristina Bucsa en el duelo fraticida de la jornada por 7-6 (1) y 6-3. La española dio continuidad a su espectacular victoria ante Marketa Vondrousova en la pista central con un trabajado triunfo ante Bucsa en una de las canchas exteriores.

Pese a la presión que había sobre sus hombros, tras la gesta ante Vondrousova, Bouzas se llevó su segunda victoria en Grand Slam ante una tenista más experimentada como Bucsa, que ya contaba con victorias en Wimbledon en años anteriores.

En el primer set, la tónica habitual fueron las roturas de servicio, con tres para cada bando, además de las dos pelotas de set que salvó Bucsa con el saque de Bouzas. La gallega no sufrió el golpe moral de haber dejado escapar esas dos bolas y en el desempate no dio opción. Un 7-1 para mandar sobre un partido que, como le ocurrió contra Vondrousova, no dejó espacio para titubeos.

Jessica Bouzas se ha impuesto a Cristina Bucsa en el duelo de segunda ronda entre españolas. EFE.





Desde el 2-1 en contra, Bouzas se llevó los cuatro siguientes juegos y, pese a que tuvo un punto de partido perdido con el saque de Bucsa en el 5-3, volvió a rehacerse para conseguir su segundo triunfo consecutivo en Wimbledon y ganarse el derecho a estar en la tercera ronda. Su siguiente rival será la checa Barbora Krejcikova, ganadora de Roland Garros en 2021, que se impuso por un doble 7-6 a la estadounidense Katie Volynets.

Badosa mantiene el paso en Wimbledon

Paula Badosa avanzó a tercera ronda de Wimbledon al derrotar a la joven Brenda Fruhvirtova por 6-4 y 6-2. Badosa, en un gran partido con el primer servicio, con el que ganó el 75 % de puntos y colocó siete saques directos, se llevó por delante a Fruhvirtova, que jugó con el muslo vendado y necesitó en dos ocasiones la atención del médico.

Magic number 3 ?@PaulaBadosa into Round 3 for the third Grand Slam in a row with a 6-4, 6-2 W over Brenda Fruhvirtova ??#Wimbledonpic.twitter.com/S0rQBv9Oog — wta (@WTA) July 4, 2024

En la primera de ellas, se ausentó de la pista durante diez minutos para ser asistida en el vestuario, mientras que la segunda fue en la cancha y despertó las dudas de la española. "Es joven, pero se las sabe todas la renacuaja", dijo la española a viva voz en la pista.

Pese a que la checa recuperó 'breaks' de desventaja en ambos sets, su falta de pegada, apenas nueve golpes ganadores, y la cantidad de errores no forzados que cometió (26), la condenaron a una derrota que deja a Badosa a un paso de su mejor resultado en Wimbledon, los octavos de final de 2021 y 2022. Su siguiente rival será Daria Kasatkina, campeona de Eastbourne hace una semana y que lleva una racha de siete partidos seguidos ganados sobre pasto. La rusa aplastó a la invitada local Yuriko Miyazaki por un doble 6-0.

De Miñaur doblega a Jaume Munar

El australiano Alex de Miñaur impuso su condición de favoritísimo ante Jaume Munar y le derrotó por 6-2, 6-2 y 7-5 en la segunda ronda de Wimbledon. De Miñaur, noveno favorito y campeón hace unas semanas en 's-Hertogenbosch, no dio opción a Munar, que por tercer año consecutivo se marcha en la misma ronda.

Una temporada repleta de solidez ??



???? @alexdeminaur contiene a Munar (6-2, 6-2, 7-5) y luchará por regresar a la segunda semana de @Wimbledon.#Wimbledonpic.twitter.com/E7HVfemq7X — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) July 4, 2024

El español no estuvo nunca cómodo contra uno de los tenistas más sólidos del circuito y acabó desesperado ante los 36 errores no forzados que cometió. El balear tuvo un pequeño amago de remontada en el tercer set, después de salvar tres puntos de partido con 5-3 y evitar que De Miñaur sentenciara con su saque. Sin embargo, el australiano no tardó en reaccionar y desde el 5-5 no volvió a perder un juego.