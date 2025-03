Tebas desmiente a Ancelotti y su órdago de las 72 horas: El Real Madrid no quiso cambiar el partido ante el Leganés para tener más descanso

Javier Tebas, presidente de LALIGA, respondió a través de su cuenta personal en la red social X a Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, que, tras ganar al Villarreal este sábado, advirtió que el conjunto blanco no volverá a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, tal y como recomienda la FIFA.

Tebas, sin embargo, aventuró que esa situación volverá a ocurrir en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabeu porque el director de relaciones institucionales del club madrileño solicitó jugar a las 21.00 horas y no a las 16.15 como había fijado LaLiga para que el Real Madrid tuviera más tiempo.

"Carlo, seguro que Emilio te habrá contado que LaLiga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada el sábado a las 16:15 para daros más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad", empieza recalcando en el texto publicado.

"Pero Emilio le pidió al director de competiciones de LaLiga cambiarlo a las 21:00 —seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino— para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA. ¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes!. ¡¡Que se clasifique a la final el mejor!!. Saludos", completa.

El club le pidió dos veces a la Liga el cambio del horario, una antes del sorteo de Champions contra Atlético de Madrid y otra después y en ambos casos, la Liga le contesta al Real Madrid que no, según ha podido saber Miguel Ángel Díaz. Exactamente, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño solicitó de forma oficial una conversación telefónica con el director de competiciones de LaLiga, Raúl Ojeda, el cambio de horario poco después de que salieran a la luz, y recibió el primer no. La segunda ocasión fue después de la prórroga del partido ante el Atlético, y de nuevo la respuesta desde LaLiga fue un no.

La Liga confirma a esta reacción que el Real Madrid no le pidió nunca que cambiara el horario de este partido, tal y como se informó en Tiempo de Juego en la noche de este sábado. Nuestros compañeros de Relevo apuntan que desde LaLiga señalan que la petición llegó fuera de tiempo.