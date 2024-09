Tebas: "Las declaraciones de Vinicius no fueron del todo coherentes"

Javier Tebas abordó la cuestión del racismo en el fútbol español, mencionando las recientes declaraciones del jugador del Real Madrid, Vinícius, en las que este pedía que se le quitara la organización del Mundial 2030 a España si persistían los actos de racismo en los estadios en los que el brasileño ha sido el principal perjudicado.

"Creo que, si uno busca, verá que sus declaraciones no fueron del todo coherentes con lo que él mismo dice en la entrevista. Al mismo tiempo que decía que tal vez no se debería considerar el Mundial, también estaba diciendo que España no es un país racista”, declaró Tebas. “Saquemos lo que es incoherente y quedémonos con lo que es coherente: que España no es un país racista, y en eso coincido con Vinícius”, concluyó el mandatario de LaLiga.

Además, Tebas comentó su reciente aparición en un spot publicitario de la Kings League, organizada por Gerard Piqué. Aunque inicialmente crítico con la competición, calificándola como un "circo que no duraría seis meses", el mandatario reconoció el éxito de la liga: "Ha durado más de lo que pensaba, y lo que están haciendo Piqué y su equipo es interesante", señaló.