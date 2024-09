Del "te la estás jugando" de Munuera Montero a Mbappé, al enfado de Bellingham con el colegiado

El Real Madrid se impuso anoche por 4-1 al Espanyol en el encuentro que cerró la jornada del sábado en Primera División.

Los blancos tuvieron que remontar el tanto del Espanyol que llegó tras un fallo de Thibaut Courtois que no pudo detener el disparo de Jofre y el balón acabó entrando por debajo de sus piernas.

EFE Gol de Courtois en propia meta

remontada blanca

La aparición de Vinícius Junior desde el banquillo fue decisiva para la remontada del Real Madrid ante el Espanyol con tantos de Dani Carvajal, Rodrygo, 'Vini' y Kylian Mbappé de penalti.

Tras un primer acto sin goles y con ocasiones desperdiciadas del Real Madrid, el duelo de la sexta jornada liguera se decidió en el segundo acto tras un error similar de cada portero a un centro lateral. Courtois, como decimos, cometió un fallo en el 0-1 'perico' y después, Carvajal aprovechó un error de Joan García para empatar cuatro minutos después, en el 58.

Vinícius inventó el gol de Rodrygo con un gran pase desde la izquierda y marcó el tercero. Al borde del final, un penalti por agarrón a Endrick lo aprovechó Kylian Mbappé para extender su buena dinámica goleadora y cerrar la victoria del Real Madrid.

munuera montero y los jugadores del real madrid

Nuestros compañeros de Movistar+, al término del encuentro, emitieron unas imágenes de dos momentos del encuentro del colegiado Munuera Montero con algún jugador del Real Madrid y que darán que hablar.

En un momento del segundo tiempo, Vinicius y Mbappé se dirigieron al colegiado, y este respondió al jugador francés con un "te la estás jugando".

EFE José Luis Munuera Montero muestra la tarjeta amarilla al delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé

Un Mbappé que recordemos ya tenía tarjeta amarilla desde el minuto 32 de partido por unas protestas hacia el colegiado.

bellingham

Ese roce de Munuera Montero con Mbappé no fue el único que tuvo el árbitro con los jugadores del Real Madrid. También en la segunda parte, Bellingham también se enfadó con el colegiado por una acción con el centrocampista del Espanyol Álvaro Aguado.

Enfado de Bellingham con Munuera Montero

El jugador inglés pidió una falta del centrocampista perico, sin embargo, Munuera Montero no la señaló. Bellingham se levantó enfadado por esa decisión arbitral y se dirigió a él con gestos de desplante lo que le ocasionó que viera la cartulina amarilla.

El enfado de Bellingham no terminó ahí, ya que como se ve en las imágenes de Movistar+, el británico soltó la siguiente frase: "What a piece of shit (Vaya pedazo de mierda)".

Ese lamento del inglés no fue castigado ni amonestado por parte del árbitro principal del encuentro.

