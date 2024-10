El susto de Marc Márquez en la salida que casi le cuesta la carrera

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), vencedor del Gran Premio de Australia de MotoGP, consiguió su tercera victoria de la temporada y eso que tuvo un problema en la salida que le hizo perder muchas posiciones y que le obligó a remontar durante la carrera.

Cuando los semáforos de Phillip Island se pusieron en verde, su moto realizó una gran derrapada y perdió adherencia lo que le hizo perder unas buenas décimas de segundo a pesar de salir en la primera línea de la parrilla. Luego explicó que todo se debió a un problema con uno de los plásticos de la visera.

"Mira que no lo tiro nunca en la parrilla de salida, porque puede pasar esto. No sólo a ti, sino también a una moto de atrás, pero justo cuando estaba poniendo el 'front device', que ya no tenía tiempo a sacármelo, se ha puesto el típico mosquito que deja toda la babilla. Veía el semáforo, hasta con aguas. Digo: 'Lo tengo que tirar sí o sí, sino en la primera curva no tendré tiempo'. Con la mala suerte de que se ha puesto debajo de la rueda. Lo he visto, pero no llegaba a sacarlo. Esto ha hecho que patinara mucho en la salida. No sé cómo iba en la primera curva, pero he visto a Marini aquí, y no estaba muy adelante. Pero hemos podido remontar".

"Cuando lo tiro, lo doblo y lo engancho para que ocupe menos, porque sé que pueden pasar estas cosas, me ha pasado que tenía como un pegamento y he tenido la mala suerte de que se ha ido a la rueda de detrás", lamentó Márquez.