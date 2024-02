Suspenden un torneo de la PGA en Phoenix por los incidentes causados por aficionados borrachos

El Phoenix Open, torneo del PGA Tour, que se disputa este fin de semana en Arizona ha dejado unas lamentables imágenes en la sesión de este sábado, que tuvo que ser suspendida después de que un grupo de aficionados borrachos la liaran y dejaran momentos bochornosos.

"Observé más caos en las últimas ocho horas que en la última década de mi vida. Vi hombres sangrando por la cara, gente durmiendo la siesta en colinas fangosas y adultos golpeándose unos a otros porque no podían caminar rectos. Imagínate los primeros minutos de intentar salir de un concierto con entradas agotadas y multiplícalo por 15. Ahí es donde estábamos", cuenta Claire Rogers, de golf.com, sobre lo ocurrido.

Now let’s review today’s highlights from the Waste Management Phoenix Open… pic.twitter.com/WXlgs4KBTT

En los vídeos que corren por las redes sociales se pueden ver a aficionados borrachos y sin camiseta corriendo por el green, tirándose al suelo o metiéndose en los búnker y revolcándose en la arena. El recorrido estaba lleno de botellas, casos y todo tipo de despedicios, formándose incluso barrizales por el alcohol derramado en algunas zona y se protagonizaron varias peleas entre aficionados.

Damn you people. Go back to your shanties. pic.twitter.com/jhf3Gyg0tR