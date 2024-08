Suspenden a un jugador del Tottenham tras grabarse inhalando gas de la risa

Yves Bissouma, jugador del Tottenham Hotspur, ha sido suspendido para el partido contra el Leicester City tras salir a la luz un vídeo suyo inhalando gas de la risa. La posesión para uso recreativo de este tipo de droga es ilegal desde el año pasado en el Reino Unido y puede llevar a penas de dos años de prisión.

Yves Bissouma could be punished by Tottenham Hotspur after footage emerged that appears to show him inhaling laughing gas, which the midfielder called a “severe lack of judgment”



