El surrealista partido de la NBA que nadie quería ganar y que dejó el peor triple-doble de la historia

Los Utah Jazz aplastaron por 147-101 a los Memphis Grizzlies este viernes en un partido entre dos de los peores equipos del Oeste que dejó una histórica casualidad. A ninguno de los dos le venía bien el triunfo porque eso suponía perder opciones en la lotería del Draft, aunque este acabó cayendo del lado local. Eso sí, los entrenadores pusieron de su parte porque sobre la pista no había ninguno de los habituales de ambos equipos. De hecho, los Grizzlies, plagados de bajas, solo utilizaron a 6 jugadores, y los Jazz se quedaron en 7.

Los menos habituales usaron la oportunidad para acumular minutos y estadísticas y gracias a ello pudieron verse tres cosas para la historia: Es el primer encuentro en el que se registran 3 triples-dobles. Es el primer encuentro con múltiples triples-dobles desde el banquillo. Es el partido en el que un jugador consigue un triple-doble con el +/- más bajo de la historia, un -46. Hasta la fecha el récord estaba en un -30. Surrealista.

En los Utah Jazz Bez Mbeng hizo 27 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias desde el banquillo. Su compañero John Konchar, ex Grizzlies, se fue hasta los 11 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. El triple-doble de Memphis lo hizo Jahmai Mashack, que jugó todo el 13encuentro. Este consiguió 13 puntos, 15 rebotes y 14 asistencias, pero también perdió 10 balones y se fue a casa con un -46. Eso sí, siempre podrá contar a sus nietos que consiguió un triple-doble en la NBA.