La surrealista historia de Aboubakar: una lesión fingida para un injerto de pelo

El fútbol es un deporte que vive de narrativas, pero en ocasiones esconde otras historias surrealistas. Vicent Aboubakar tiene el relato más surrealista de la temporada, al menos hasta el momento con una lesión fingida, un injerto de pelo, prohibido rematar de cabeza, una enfermedad inventada de su mujer y finalmente, apartado del Besiktas.

El conjunto turco vive un complicado momento deportivo y han querido cortar de raíz esta mala situación. Para ello apartaron a cinco jugadores de la plantilla tras la derrota ante el Fenerbahçe (1-3): Eric Bailly, Vicent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier y Rachid Ghezzal. No todo quedó ahi, sino que 'Fanatik' desveló la intrahistoria de este tema.

Aboubakar habría viajado hasta en tres ocasiones a París para realizarse un injerto capilar y los posteriores controles sin permiso del equipo. Curioso, teniendo en cuenta que juega en Turquía, país famoso por este tipo de temas. En la última ocasión, el delantero se encontraba en el parón de selecciones concentrado con Camerún en su nación y para poder voler a Francia se inventó una enfermedad de su mujer.

Vincent Aboubakar en el partido entre el Brujas y el Besiktas de Conference League.CORDON PRESS





Una vez concluído esa parte del proceso, se produjo el incidente más curioso. Aboubakar volvió a Estanbul diciendo a su club que estaba lesionado y por lo tanto no podía entrenar con sus compañeros ni disputar los partidos. No obstante, la verdadera razón de esto era que los médicos le recomendaron al delantero que no rematase de cabeza a lo largo de tres semanas.

A pesar de todo este altercado, el camerunés es uno de los jugadores más importantes del Besiktas, que se encuentra quinto en la liga turca. Aboubakar lleva once tantos y cuatro asistencias en 22 partidos y Fabrizio Romano ha asegurado que el equipo está buscando "encontrar una solución para que el jugador se reincorpore al grupo".