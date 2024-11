El sueño de Fernando Alonso para 2026 en la Fórmula 1

El piloto español Fernando Alonso, undécimo este domingo en el Gran Premio de Las Vegas, ha felicitado al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por su cuarto título de campeón de la Fórmula 1, no teniendo el mejor coche y tras no mostrar "puntos débiles", y espera poder "intimidarle" en el futuro y "cambiar la historia".

"Todos los que han peleado con Max hasta ahora por campeonatos no han conseguido intimidarle mucho, ojalá me toque a mí y ojalá pueda yo cambiar la historia", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera en el trazado estadounidense.

Además, indicó que el holandés debe "estar muy orgulloso" de lo que ha hecho este año. "No ha tenido el mejor coche en gran parte del campeonato y aun así no tuvo puntos débiles. El mejor ejemplo es Brasil, que solo con su talento ganó la carrera, porque no creo que el coche estuviese para estar en esa posición, así que ha sido el mejor piloto este año. Hay que felicitarle y hay que seguir buscándole puntos débiles, que ahora mismo parece que no tiene", afirmó.