Southgate rememora el España-Inglaterra de 1996: "Debía haber ganado la selección española"

Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra de fútbol, reconoció este sábado en rueda de prensa que la selección española, a la que se enfrentó en los cuartos de final de la Eurocopa de 1996 cuando era jugador, "debería haber ganado" aquel encuentro que finalmente se llevó su equipo en la tanda de penaltis.

Aquel duelo, en el que España desperdició muchas ocasiones y no pudo celebrar dos tantos porque fueron anulados por fueras de juego inexistentes, se decantó del lado británico. Southgate, rememoró aquel choque cuando 28 años después volverá a enfrentarse, ahora como entrenador, a España. En esta ocasión, en la final de la Eurocopa de Alemania.



"Jugué bien. 0-0, el sueño de todo defensa. Ganamos aquel partido en los penaltis. Nadal es el jugador que me viene a la mente. Tal vez Kiko y no sé si Luis Enrique estuvo en el banquillo. Fue un partido muy difícil, un partido que debería haber ganado España. Fue muy importante para Inglaterra. Siempre han sido un rival muy difícil. No había tenido los éxitos que tuvo desde entonces. Nos hemos enfrentado en muchas finales de categorías inferiores, hemos seguido muy de cerca ese proyecto. Pero nuestras categorías inferiores también han mejorado. Son dos países que llevan una buena trayectoria en cuanto al crecimiento de su cantera", comentó.

Además, aseguró que no cree "en los cuentos de hadas" pero "sí en los sueños" y destacó que no está "preocupado" porque sabe como juega el combinado dirigido por Luis de la Fuente.



El técnico británico aseguró que el partido se decidirá por "pequeños detalles" que marcarán el destino de sus jugadores, que ya fueron derrotados por Italia hace tan sólo tres años en la anterior final de la Eurocopa. Ahora, Southgate quiere cumplir un sueño que se le escapó en 2021 por una tanda de penaltis que no acabó bien para su equipo.



"No creo en cuentos de hadas, pero sí en los sueños. Hay que hacerlos realidad, llevamos una buena racha. Es nuestro momento y mañana tenemos que rendir como es debido en el campo. Está en nuestras manos y eso es lo más importante. No estoy muy preocupado por España. Sabemos cómo juega. Presionan bien, con intensidad, son un equipo equilibrado y conservan la posesión muy bien. Pero en los dos últimos dos partidos hemos demostrado una gran versión y esperemos repetirla mañana", señaló.



Preguntado por el mensaje que dará a sus jugadores cuando falten quince minutos para que empiece la final, manifestó que no cambiará sus palabras de las últimas seis semanas de convivencia. "Estos momentos son para los jugadores. No hacen falta muchos mensajes. Les veo muy motivados. La mentalidad y la toma de decisiones es muy importante. Estoy muy emocionado. El equipo está mejorando, sobre todo en las últimas dos semanas. Tenemos un ambiente extraordinario y tenemos también una gran oportunidad para conseguir todo por lo que hemos estado peleando", comentó.