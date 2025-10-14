Gonzalo firma una heroica remontada en el tiempo de prolongación

CASTELLÓN (COMUNIDAD VALENCIANA), 14/10/2025.- Los jugadores de España celebran la victoria tras el partido de la tercera jornada de la fase clasificatoria para el Europeo 2027 que disputan las selecciones sub-21 de España y Finlandia en el estadio SkyFi Castalia de Castellón. EFE/Andreu Esteban

La atrevida propuesta de Finlandia no obtuvo premio en Castalia y cuando acariciaba la victoria se encontró con una heroica remontada de España (2-1) en los minutos finales, con goles de Mayenda en el 88 y de Gonzalo en el 92 que dejan al equipo español como líder del grupo A de la fase clasificatoria para el Europeo de 2027, con tres triunfos en otros tantos partidos.

La selección nórdica, que llegaba como líder, junto con España, con dos triunfos, 12 goles a favor y ninguno en contra, confirmó su condición de equipo revelación del grupo y durante muchos minutos fue superior al equipo español, que, sin embargo, a base de coraje, fue capaz de voltear el marcador en los últimos instantes.

El combinado de David Gordo se vio sorprendido por la apuesta valiente de los finlandeses con una presión en bloque alto y acumulando muchos jugadores en campo contrario, lo que provocó que España tuviera muchas dificultades para salir con el balón controlado e incluso sufriera varias pérdidas peligrosas.

La ocasión más clara del primer acto llegó de esta forma, superado el primer cuarto de hora, para los finlandeses tras un mal control del meta Astralaga que aprovechó Liimatta, pero Yarek evitó el tanto sobre la línea de gol.

Finlandia, muy bien posicionada sobre el terreno de juego, apenas dejaba espacios para que la medular española carburara y diera fluidez a su juego. Tan solo las incursiones del lateral derecho Álex Jiménez por su banda y la participación de Gonzalo, con un par de disparos con mucha intención, inquietaron al meta nórdico, que apenas tuvo que intervenir en el primer tiempo.

España mejoró tras el paso por los vestuarios, con una mayor presencia en campo rival y Chema, tras un embarullado saque de esquina, puso por primera vez en apuros al meta Jantunen, que tuvo que lucirse para evitar el gol.

Sin embargo, cuando mejor jugaban los españoles llegó una rápida contra de los finlandeses y un centro del lateral Ylitolva desde la banda derecha lo desvió Yarek y alojó el balón en su propia portería.

La Rojita trató de reaccionar metiéndole un punto más de intensidad al partido, pero eran los finlandeses quienes generaban mayor inquietud cada vez que conseguían montar un contragolpe.

En los minutos finales, España se volcó en busca del gol ante un rival muy ordenado en defensa pero que cada vez se vio más hundido en su área ante el empuje de los locales, que en el minuto 88 vieron recompensado su esfuerzo con un tanto de Mayenda que puso las tablas en el marcador.

Con cinco minutos de prolongación, los de Gordo fueron con todo a por la victoria y Gonzalo encontró en el corazón del área una gran asistencia de Jiménez y su disparo se coló junto a un poste, ante la desesperada mirada del meta Jantunen, para firmar una heroica remontada en un partido que se le había complicado mucho al equipo español.

FICHA DEL PARTIDO:

2. España: Astralaga, Álex Jiménez, Mosquera, Yarek, Obrador (Simo, m.88); Carvalho (Álex Valle, m,77), Chema Andrés, Mario Martín (Dani Rodríguez, m.64); Ortiz (Gerard, m.77), Gonzalo y Rodelas (Mayenda, m.46).

1. Finlandia: Jantunen, Galvez, Miettinen, Jansson, Ylitolva; Siltanen, Hyrylainen (Kujasalo, m.81), Söderback (Naamo, m.64), Talvitie, Ruoppi y Liimatta (Möller, m.88).

Goles: 0-1, m.65: Yarek, en propia puerta. 1-1, m.88: Mayenda. 2-1, m.92: Gonzalo.

Árbitro: Radoslav Gidzhenov (BUL). Amonestó por España a Martín y Chema, y por Finlandia a Jansson e Hyrylainen.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo A de la fase clasificatoria para el Europeo de 2027 disputado en el estadio SkyFi Castalia ante 4.500 espectadores.