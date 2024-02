La sorprendente norma que ha implantado Spalletti en la Selección Italiana para ganar la Eurocopa

Luciano Spalletti cogió las riendas de la Selección Italiana en septiembre de 2023 para relegar en el banquillo a Roberto Mancini. Son los actuales campeones de la Eurocopa, aunque llegan al torneo tras el batacazo de no clasificarse al pasadi Mundial de Qatar. El exentrenador del Nápoles ha llegado con una filosofía clara para triunfar y revalidar el título que puede resultar curiosa en algunos aspectos a los aficionados.

El seleccionador ha hablado en La Gazzetta dello Sport de los valores que quiere implantar. "Algunos jugadores pensaron que Spalletti ladra y luego no tiene dientes, pero se equivocan y hay que dejarlo claro. A partir de ahora, dejarán en casa las PlayStation, les voy a inventar yo un juego en el que pensar para distraerse durante la noche. Me llaman y les doy los deberes, si no fueron suficientes los del día. En la Nazionale se está centrado, no se bromea. Como dicen los All Blacks, aquí no entran gilipollas...", afirmó de forma tajante Spalletti.

Con esta filosofía van incluídas ciertas normas. "Puedo aguantar los móviles, pero no durante los masajes y los tratamientos. Hablé de videojuegos porque hubo cosas que no me gustaron, y le pido escribir el ‘no’ en mayúsculas. Quiero las concentraciones de antes, con viejas costumbres y ambiente. Cosas sencillas, Buffon me ayudará con eso", explicó.

"Si la modernidad es jugar a la Play hasta las 4 de la mañana con el partido al día siguiente, entonces no funciona. Los chicos de hoy prefieren poner una foto en Instagram con el pelo arreglado antes de bajar la cabeza y trabajar. No son los valores que debe transmitir mi Italia [...] se viene a la Nazionale para ganar la Eurocopa, no para ganar en Call of Duty", añadió.

Luciano Spalletti tiene claro sus objetivos con la Selección Italiana. "Quiero ganar la Eurocopa y ganar el Mundial. Luego podemos ser eliminados enseguida, pero el discurso debe ser ese, el que esperan todos los italianos. Vamos a Alemania a ganar, no a participar. Nos lo pide nuestra historia. Podemos estar a la altura de Inglaterra, Francia, España y Alemania, pero con jugadores que lo hacen bien durante los 90′, no solo 20", aseguró.