El sincero recuerdo de Ilaix Moriba de su salida del Barcelona: "Me equivoqué, pensé que se acababa todo"

Ilaix Moriba, exfutbolista del Barcelona y ahora jugador del Celta de Vigo como cedido por el RB Leipzig, ha hablado sobre su salida del equipo culé en el verano de 2021. El centrocampista de 23 años era una de las grandes estrellas de la cantera blaugrana, pero en el verano de 2021 fue traspasado al equipo alemán por 16 millones de euros cuando este se negó a renovar su contrato.

"Intentaremos que este caso no se repita. Le queda un año y no quiere renovar. Es una situación que no aceptamos. Y debemos actuar. Es un gran jugador, y si no renueva ya sabe que tiene otras soluciones. No queremos jugadores, que hemos hecho en casa, que a falta de un año no quieran renovar. Se le han dado oportunidades, pero por encima de todo está el club y no nos pueden hacer este tipo de pulso, y me gustaría que recapacitara. Me sabe mal que no reconozca lo que hemos hecho por él. No aceptaremos que se vaya libre. Quien quiera irse, es libre pero con unas condiciones. Lamentablemente, está así", llegó a declarar el presidente del Barça, Joan Laporta, sobre el 'Caso Ilaix'.

Ilaix Moriba jugando en el Barcelona

Además, Ronald Koeman, quien fue el entrenador que aposto por el mediocampista, también dio su punto de vista sobre el caso Moriba cuando aún era jugador del Barcelona: "Su situación es horrible, para mí. Tiene 18 años, es joven. Ha tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo. Es futuro del club. Y está en una situación que no juega. Sé que el club le quiere ofrecer al jugador. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante. Es jugar partidos. El jugador con su gente decide diferente y yo estoy decepcionado con eso. Eso no es lo más importante".

Su contrato finalizaba en 2022, pero el club azulgrana no aceptaba las condiciones impuestas al inicio de verano por el futbolista y su agente. "Me equivoqué saliendo del Barça. Era muy joven y tenía muchas presiones. Por un momento pensé que se acababa todo",, reconoce Ilaix en las declaraciones que comparte su agencia de representación AS1Sports.

Y, aunque no llegó a rendir al nivel que se esperaba en el Liepzig, Valencia y Getafe posteriormente, ahora está rindiendo a gran nivel en el Celta de Vigo. "Por suerte ahora soy feliz en el Celta", compartió el nacido en la República de Guinea.