La sinceridad de Fede Valverde: El motivo por el que rechazó tirar su penalti ante el City

Fede Valverde es uno de los jugadores clave para Carlo Ancelotti. El uruguayo es titular indiscutible y su fuerza e intensidad son muy valoradas en el equipo. Tal es así que incluso fue nombrado MVP del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Manchester City y eso que no lanzó ningún penalti.

Su decisión sorprendió entre la hinchada madridista y es que los seguidores no se esperaban a Nacho o Rüdiger asumiendo la responsabilidad y si en un Fede Valverde que en una entrevista en ESPN Uruguay ha explicado por qué no tiró.

Fede Valverde y el motivo por el que no pateó en la definición por penales ante el City. Exclusivo de @ESPNUruguay. pic.twitter.com/DTIR6fxOhM — Diego Muñoz (@diegomunoz75) April 27, 2024

"¡En mi vida creo que había jugado un partido tan agotador! El no tener la pelota y defender la mayoría del tiempo siempre cerca de tu arco te genera un cansancio extremo y te hace vivir el fútbol de otra forma, pero gracias a Dios se pudo clasificar", reconoció el jugador uruguayo. Por eso, pese a estar entre los cinco elegidos por Carlo Ancelotti no quiso tirar el penalti.

"Si uno no se siente bien, no va a ser menos futbolista por decir la verdad. Y creo que en ese momento también hay que sacarse ese orgullo y ese ego, y si no estoy preparado para este momento se lo dejo a otro compañero", afirmó ante