Simone Inzaghi: "¿Suplir a Gattuso? No me vine por dinero, pero estoy mejor en Arabia"

Simone Inzaghi fue sincero con respecto a su futuro, cuando se le planteó la hipotética posibilidad de hacerse cargo de la selección italiana de fútbol.

Inzaghi, actualmente entrenador del Al-Hilal de la liga saudí, recordó que no cambió Italia por Arabia Saudí por dinero, pero reconoce que ahora mismo vive muy bien: "Me halaga" que le propongan como futurible seleccionador, "pero todavía me queda un año de contrato", respondió en una entrevista concedida al diario Libertá, de Piacenza con motivo de su 50 cumpleaños.

"En Arabia, me encontré una situación fantástica en todos los sentidos: el estilo de vida, las infraestructuras deportivas y no deportivas, y tranquilidad en mi trabajo", aseguró antes de puntualizar que su etapa al frente del Inter de Milan supuso un gran desgaste: "Los años que estuve en el Inter fueron muy satisfactorios desde el punto de vista profesional pero también muy estresantes", afirmó hasta el punto de que "la presión se me había hecho insorportable".

Lamentó que Italia haya vuelto a quedarse fuera de un Mundial por tercer año consecutivo: "Soy cien por cien italiano, mi hermano ganó un Mundial y estoy absolutamente seguro de que el fútbol italiano se recuperará pronto".

Simone Inzaghi hizo que el Inter de Milan se proclamara campeón de Liga en la temporada 23-24 y levantó tres veces el título de campeón de Copa.