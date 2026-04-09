Tebas no descarta llevar LaLiga a Marruecos: "Nos agrada la idea... ¿Por qué no?"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no descartó la posibilidad de celebrar partidos del campeonato español en Marruecos y subrayó la importancia de la expansión del torneo en la región de Oriente Medio y Norte de África.

"Podríamos considerar un partido en el nuevo estadio de Casablanca. ¿Por qué no?", dijo Tebas en una entrevista divulgada este jueves por la agencia marroquí de noticias MAP, en alusión al estadio que ultima Marruecos en la capital económica del país para el Mundial 2030 que, con capacidad para 115.000 espectadores será el mayor del mundo.

"Teniendo en cuenta la cantidad de aficionados que siguen la liga española en Marruecos, creo que sería más fácil jugar allí, sobre todo porque las dificultades logísticas relacionadas con los viajes son mínimas", agregó.

Tebas subrayó también que la expansión de LaLiga en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) "es un factor muy importante", con una afición "incluso mayor que la de la Premier League inglesa".

"Estamos presenciando una pasión increíble por LaLiga en toda la región, desde Irak hasta Marruecos. Con Marruecos, en particular, existen lazos históricos especiales que también se reflejan en el mundo del fútbol", añadió.

LaLiga y la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Marruecos (LNFP) firmaron un convenio de asociación en junio del pasado año con el objetivo de compartir la experiencia española para mejorar la gestión y competitividad del fútbol marroquí. El país magrebí es, junto a España y Portugal, organizador del Mundial 2030 de fútbol.