Simeone: "Salvo sorpresa, la plantilla está cerrada"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que, "salvo sorpresa", la plantilla para esta temporada está "cerrada", y ha reconocido que espera este sábado en San Mamés un partido "complejo" ante el Athletic Club, un equipo "que se hace muy fuerte en su casa".

"Salvo alguna sorpresa, la plantilla estaría cerrada", declaró en la rueda de prensa previa, antes de continuar con su tradicional discurso cuando se le preguntó cuál era el objetivo de esta temporada. "Clarísimo: partido a partido", dijo. "Desde que llegué hace 12 años, intentamos competir en todas las competencias de la mejor manera hasta donde podamos", prosiguió.

Por otra parte, el técnico argentino advirtió del peligro de enfrentarse al Athletic, un rival que se hace "muy fuerte" en su estadio. "Cada vez que jugamos en Bilbao sabemos la dificultad que vamos a encontrarnos. Es un rival que se hace muy fuerte en su casa, con su gente. Es un rival que la temporada pasada hizo uno de sus mejores años en LaLiga, que ganó la Copa del Rey y que viene con los mismos futbolistas. Nos imaginamos un partido difícil, complejo, y que tendremos que llevar al lugar de donde creemos que le podemos hacer daño", subrayó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' valoró la percepción como equipo ultradefensivo del Atlético de Madrid por su tradicional línea de tres centrales. "Todo es según cómo se quiera interpretar o cómo lo quieran ver. Hay equipos que atacan en 4-4-2 o 4-2-3-1, defienden en 5-3-2 y ustedes no lo ven, pero muchos equipos atacan de una manera en 4-3-3 y después defienden en 5-4-1", manifestó.

"Son pasajes del partido en los que los entrenadores vamos buscando lo que queremos hacer mejor. Cada entrenador de LaLiga busca una manera de defender, una manera de atacar, busca en consecuencia de los jugadores que tiene potenciar sus características, ya sea en la fase defensiva o en la parte ofensiva... A partir de eso, yo me manejaré", continuó.

Además, habló del "formato nuevo" de la Liga de Campeones. "No lo conocemos, no tenemos registros de absolutamente nada. Simplemente sabemos contra quién nos vamos a enfrentar de local o de visitante y que hay que sumar puntos. No jugamos contra los mismos de la zona, jugamos contra todos y una vez hay que ir más partido a partido. No hay otra manera de verlo; lo que más va a importar es la cantidad de puntos que podamos hacer", indicó.

Por último, Simeone tiró de sarcasmo cuando fue preguntado por el hecho de que las cámaras de LaLiga graben las conversaciones de los entrenadores con los jugadores en las pausas de hidratación. "Como a nadie le importa lo que nosotros hacemos, la pausa de hidratación está, así que hay que aguantarse", concluyó.