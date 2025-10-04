El Oviedo se equivoca con el cartel promocional del partido ante el Levante y tiene que pedir perdón a su rival: "No los hace la IA"

El Real Oviedo recibe este 4 de octubre al Levante (14:00 horas) en el primer partido de la jornada del sábado. Carbayones y granotas buscan tres puntos que les alejen de la zona baja en un encuentro que ha tenido polémica en las redes sociales antes de que el balón echara a rodar.

Y es que los asturianos se han equivocado a la hora de hacer el cartel promocional en sus redes sociales y han subido una foto de Mestalla, campo del Valencia, el gran rival del Levante, en lugar del estadio Ciutat de Valencia. En la publicación se ha formado un gran revuelo y rápidamente han tenido que rectificar, borrar la misma y pedir perdón a su rival.

El club se ha tomado con humor la equivocación y ha bromeado con ella al tratarse de un fallo humano: "Ha sido un error. Nuestras más sinceras disculpas al Levante, que además nos acogió en Valencia haciéndonos sentir en casa. Queda demostrado que nuestros carteles no los hace la IA (los humanos nos equivocamos)".