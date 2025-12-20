Simeone: "Los hinchas no necesitan gente sana, necesitan que el equipo gane"

El entrenador del Atlético de Madrid ha asegurado que el calendario actual les obliga a "gestionar de la mejor manera los esfuerzos y competir" y que los aficionados "no necesitan gente sana, necesitan que el equipo gane", algo que tratará de hacer este domingo ante el Girona en Montilivi (14.00 horas).

"Todo está pensado para competir, jugar, no tener tiempos de recuperación, gestionarlos en el andar, que es difícil porque siempre tenemos la necesidad de tener que ganar. Eso te lleva siempre a la exigencia máxima de cuerpo técnico, jugadores, preparadores físicos, fisios, y ni qué hablar los futbolistas. Es un ritmo elevado de partidos seguidos, pero no se puede hacer de nada. Tenemos que estar preparados para tener una plantilla amplia, intentar gestionar de la mejor manera los esfuerzos y competir. Los hinchas no necesitan gente sana, necesitan que el equipo gane", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que deben aceptar el apretado calendario que les imponen. "Como no hay ninguna fuerza para poder generar un diálogo, tenemos que aceptar cómo está puesto el calendario. Debemos intentar hacerlo lo mejor posible", afirmó. Por otra parte, el 'Cholo' espera que el equipo, que ha tenido dificultades para ganar lejos del Metropolitano, pueda volver a hacerlo en LaLiga. "Nosotros siempre comentamos lo mismo, que el año es muy largo; el año tiene pasajes buenos, pasajes regulares y sobre todo, cuando los pasajes no son tan buenos, hay que estar fuertes. Nos tenemos que hacer fuertes, ya sea de local o fuera de casa, y en ese crecimiento estamos", subrayó.

Respecto al Girona, aseguró que ve a los rivales "según el momento actual". "En el momento actual están mejor que como habían empezado la temporada. Viene ahora de tener resultados positivos, compitiendo muy bien. Se me viene a la mente el partido que jugaron con el Madrid de local, y contra la Real Sociedad levantaron el partido. Van siempre siguiendo la misma línea que han tenido en su juego, de provocar el juego valiente que tienen para generar su juego ofensivo, que el entrenador siente. Mañana tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", apuntó.

EFE Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa de esta sábado en la Ciudad Deportiva rojiblanca.

El técnico argentino también señaló que Marcos Llorente está "bastante bien". "Mañana decidiremos a ver si empieza, pero se lo veo muy bien", dijo, antes de hablar de Thiago Almada. "Está compitiendo muy bien, trabajando como necesitamos. Hay otros compañeros que lo están haciendo también muy bien y el entrenador decide si uno u otro. Lo necesitamos de la mejor manera. Tiene una visión de juego importante en el último tramo del campo, en el partido con el Barcelona pudo haber hecho un gol, dio una asistencia a Griezmann que no pudo terminar en gol, el pase a Conor -Gallagher- el día en el inicio de la jugada previa al gol fue de él... Son cosas pesantes dentro del juego del equipo y a nosotros nos gusta, y esperemos que siga evolucionando hacia lo que queremos y lo que quiere él", concluyó.