Simeone desvela la conversación con Sánchez Martínez sobre el penalti de Reinildo: "Si está el VAR, el cuarto árbitro, el línea, el árbitro..."

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado, tras el 1-1 contra el Villarreal, que el árbitro, Sánchez Martínez, les había dicho a sus jugadores que Reinildo Mandava "primero tocaba al hombre y después la pelota" en el penalti que significó el 0-1 de su rival.

Penalti de Reinildo sobre Gerard Moreno

"Lo que me comentaban los jugadores es que el árbitro le había dicho que primero tocaba al hombre y después toca la pelota. Pero no le doy mucha importancia, porque ya después del partido no la tiene. Si está el VAR, el cuarto árbitro, el línea, el árbitro y considera penalti, para mí es penalti", valoró en rueda de prensa tras el duelo en el Riyahd Air Metropolitano.

Y preguntado por qué el árbitro no fue a verlo al monitor, el entrenador del Atlético contestó que "porque habrá interpretado que era penalti" y el VAR le habrá dicho que "es lo que vos viste".

Simeone incluyó varias rotaciones en su once entre la carga de partidos. "Tenemos un equipo con futbolistas dentro del grupo para compensar las necesidades que vamos a tener durante toda la temporada", apuntó el técnico, que repasó sus razones para incluir cambios.

"Pensamos en el partido que íbamos a enfrentar de la forma que queríamos jugarlo. El primer tiempo, ellos lo encararon muy bien defensivamente, trabajan muy bien el contragolpe, todos los equipos de Marcelino lo hacen siempre muy bien y tiene mucha velocidad en los chicos ofensivamente", repasó.

"Apareció el penalti, que generó una confianza y obviamente sube la energía para seguir trabajando como lo hicieron en el segundo tiempo. Tuvieron dos jugadas de contragolpe buenísimos que los resolvimos muy bien. Nosotros buscamos situaciones en el primer tiempo que no encontramos tantas. Ángel (Correa) tuvo alguna dentro del área, pero no encontró tanto espacio para poder resolverlo mejor", añadió.

La jugada polémica sobre Correa

"En el segundo tiempo, el equipo subió un poco la intensidad y la claridad en esos últimos metros. El equipo buscó en todo momento ganar el partido, empató, tuvo alguna Barrios, Griezmann, ellos tuvieron al del córner... Creo que el empate es justo", agregó en su valoración del encuentro Simeone.

Alexander Sorloth entró en la convocatoria, ya recuperado de una lesión, pero no dispuso de minutos. "Empezó a entrenar ayer, hizo su primer entrenamiento con el grupo, pensé en ponerlo en el final, pero después entendía que la posición de Llorente nos iba a generar tener más fuerza desde atrás. Teníamos a Griezmann y Julián para poder entrar dentro de lo que me imaginaba asociativamente, más que por arriba, que eran muy altos ellos", afirmó.

"Con Llorente, Lino, Griezmann de interior y con Julián teníamos lo que se vio, una buena posibilidad de ataque, que no pudimos finalizar en lo más importante que tiene esto, que es el gol", apuntó.

El Atlético se queda a un punto del liderato del Real Madrid, pendiente del encuentro de esta noche del conjunto blanco en Valladolid. "El campeonato es largo. Seguimos nuestro camino, que es partido a partido", expresó.

Marcelino: "El árbitro es muy bueno"

Marcelino García Toral, entrenador el Villarreal, declaró tras empatar (1-1) en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y sobre el penalti de Reinildo que dio lugar al 0-1 que no lo vio en el campo porque le pilló lejos, pero que el árbitro del partido, Sánchez Martínez, "es muy bueno", por lo que "habrá sido penalti"

"El árbitro me parece uno de los mejores árbitros que hay. Vosotros, desde arriba, lo veis mucho mejor que yo. Me pilló en el lado contrario. El árbitro estaba muy cerca y hay un VAR. Cuando lo ha señalado será que era claro para señalar penalti. Creo que ha sido un arbitraje con personalidad y que ha estado bien en general. La labor arbitral es algo en lo que yo no pudo influir", dijo el técnico.