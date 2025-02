Simeone: "¿En autobús a Barcelona? No, vamos en avión"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, elogió este lunes a su homólogo en el banquillo blaugrana, Hansi Flick, asegurando que es la figura del "entrenador" alemán la que le está dando la fortaleza al Barça, porque transmite "a los jugadores el estilo de juego" que están "proponiendo" en lo que va de temporada.

"El entrenador tiene una capacidad de transmitirle a los jugadores el estilo de juego que está proponiendo. La llegada de Flick le ha hecho muy bien al Barcelona", dijo el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro de semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona.

Simeone no quiso entrar a valorar la posible baja de Lamine Yamal para el encuentro, después de que este mostrara en sus redes sociales un vídeo con su pie ensangrentado. "No nos vamos a poner a hablar personalmente de cada uno de los jugadores del rival, sino saber que el rival tiene en todas sus posiciones futbolistas importantes, jugadores determinantes", dijo, aunque destacó la capacidad ofensiva de los azulgranas, porque "juegue quien juegue termina resolviendo muy bien".

El técnico argentino prefirió resaltar las cualidades de su equipo, que viajará a la Ciudad Condal "en avión" -después de su ironía antes del derbi por decir que iba "en autobús"- ante una "competición que genera ilusión". "Es un partido importantísimo que obviamente se divide en dos etapas. El primer tiempo en cancha de ellos y el segundo tiempo en nuestra cancha. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", manifestó.

"Está claro que tenemos una idea concreta del partido que queremos. Buscaremos llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño y evidentemente lo gestionaremos con los chicos mañana en la previa del partido. Nos vamos a enfrentar a un rival que a mí me gusta mucho cómo juega y evidentemente tiene una fortaleza ofensiva muy buena, con esa línea alta que continuamente sigue manteniendo", aseveró.

El entrenador rojiblanco recordó el partido liguero disputado el pasado mes de diciembre en el mismo escenario donde el equipo madrileño sufrió, pero ganó. "Cuando te enfrentas a grandísimos equipos, hay etapas del partido que vas a pasarlo mal, que tienes que estar preparado para resistir. Mañana seguramente atravesaremos dentro de los 90 y pico minutos que nos toque jugar, momentos buenos, momentos con posibilidades para nosotros, como pasó un poco con el Real Madrid hace poco", comentó.

Simeone confirmó que en Montjuïc estará "seguro" en la portería Juan Musso, pero quien no saltará al terreno de juego será César Azpilicueta. "Con Clement (Lenglet) estamos valorando si comenzará o no y César para mí hizo un muy buen primer tiempo el otro día, nos dio mucha tranquilidad en ese sector, experiencia, buen juego, pero mañana no nos va a acompañar. Esperemos ya para el sábado que esté a disposición", afirmó.

El Atlético afronta "con ilusión, entusiasmo y ganas de competir" el próximo mes lleno de encuentros claves para el devenir de la temporada, pero sin perder de vista el discurso del "partido a partido". "Con ganas de obviamente enfrentar cada competición y cada partido de la mejor manera, obviamente centrándonos absolutamente en el partido que nos toca mañana, en este caso el Barcelona", apuntó aunque.

Finalmente, tuvo palabras para Pablo Barrios, "que está creciendo y siendo importantísimo", pese a las dos expulsiones en el último mes. "Lo veo con mucha responsabilidad dentro del juego. Tuvo estas dos situaciones que seguramente le servirán de experiencia para partidos posteriores. Y nada, confianza absoluta en el chico y en todo lo que nos va a aportar", concluyó.