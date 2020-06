Sigue en Tiempo de Juego este viernes a las 22h el Sevilla - Real Valladolid, que abre la 32ª jornada

Este viernes, comienza una nueva jornada de LaLiga Santander, la número 32, donde el atractivo no estará solo en lo que hagan Real Madrid y Barcelona, que siguen en la carrera por el título de LaLiga Santander -ambos empatados a 68 puntos-, sino otros frentes abiertos como son la zona europa y la permanencia, en la que están involucrados los dos equipos que abren fuego este viernes.

Sevilla - Real Valladolid, desde las 22h en Tiempo de Juego

Este viernes, el Sevilla, cuarto clasificado con 53 puntos, quiere reencontrarse con la victoria después de tres empates seguidos (Levante, Barça y Villarreal), y no descolgarse de los puestos de Liga de Campeones. Para esa noche, Julen Lopetegui puede contar con toda la plantilla, tras las rotaciones que hizo en La Cerámica. Todo apunta a que el técnico vasco apueste por su mejor once, que en la rueda de prensa previa destacó el buen trabajo de jugadores como Munir o Banega. El mensaje es claro: no se permiten errores.

El Real Valladolid suma 34 puntos y, aunque tiene margen de seguridad, el equipo pucelano quiere conseguir la salvación cuanto antes. Sergio González recupera a los cinco jugadores que han sido baja en la última semana: Pedro Porro, Sandro, Waldo, Michel y Raúl Carnero. Viaja a Sevilla toda la plantilla porque hay programado un entrenamiento en tierras sevillanas tras el encuentro.

El partido comienza las diez de la noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con arbitraje de Pizarro Gómez.

