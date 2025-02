Sigue el lío en la Challenge de Mallorca: "José Joaquín Rojas es un desvergonzado y un mentiroso"

El Trofeu Andratx-Mirador del Colomer, que se debía correr este sábado, se suspendió en el kilómetro 23 debido a las peligrosas condiciones meteorológicas, que provocaron múltiples caídas en la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca. Los ciclistas que conformaban el pelotón frenaron la marcha y comunicaron al director de la misma que no iban a seguir por la peligrosidad de la carretera.

rajada del director de la carrera

El director general de la Challenge Ciclista Mallorca, Manuel Hernández, se mostró molesto por la suspensión de la prueba por mal tiempo: "Yo no digo que no haya que suspender una etapa porque la seguridad de los corredores es lo primero, pero antes de tomar una decisión hay que valorar muchas cosas. Si la organización no tiene derecho a valorarlas, a lo mejor hay que dejar de organizar el ciclismo y deben buscarse otro oficio, quien sabe", cuestionó.

"Nosotros respetamos la decisión de los corredores, pero no la compartimos, no nos ha gustado nada porque la organización no ha tenido ni voz ni voto en esta decisión. Nos parece una falta de respeto hacia la organización porque ha gastado mucho dinero y ni siquiera han venido a buscar soluciones, mostramos nuestro más absoluto rechazo", señaló Hernández.

El director general de la organización explicó lo ocurrido esta jornada: "Hemos salido desde Andratx y ha habido un par de caídas, en el kilómetro 23 el presidente del jurado técnico ha recibido el mensaje de los tres corredores que representan al CPA en esta carrera de que la carretera estaba peligrosa y habían decidido parar. Han sido ellos, no la organización". "Es un día complicado y triste, parece ser que nos quedamos sin etapa y no hemos podido salvar las condiciones. Vamos a preparar la de mañana y esperar que todo siga en marcha", sentenció Hernández

hernández vuelve a la carga contra rojas

Este domingo se corrió el Trofeo Palma con victoria al sprint del portugués del Caja Rural Iuri Leitao en la línea de meta de Palma de Mallorca. Antes de la misma, Manuel Hernández volvió a cargar contra los ciclistas y en especial contra José Joaquín Rojas, director del Movistar al que atacó duramente en los micrófonos de IB3.

"Lo que no se vio en las cámaras es que en la primera vuelta de 30 km que dimos hubo muchísimas caídas. Los propios corredores vieron tanto caos que querían parar. Buscaron gente de la organización en la carrera, y no había nadie. No conseguían contactar con nadie, y como no había autobuses decidieron parar la carrera. No había mucha más alternativa. Quizás se podría haber neutralizado hasta llegar a la costa, pero tenía que haber estado ahí alguien de la organización para tomar esa decisión", había dicho el exciclista también la IB3.

Este domingo Manuel Hernández le ha contestado: "Yo solamente le tengo que decir a José Joaquín que menos mal que fue mejor corredor que director deportivo, porque me parece un desvergonzado y un mentiroso. Y lo digo así de claro, desvergozando y mentiroso. La carrera no puede salir sin la organización, no es posible. Hoy la organización ha decidido no presentar a los equipos, hará un típico control de firmas a la antigua usanza. La organización ha decidido hoy que se queda callada".