Sigue este viernes 'Tiempo de Juego' desde las 19.30 horas, con la Final Four de la Euroliga y LaLiga

El mejor Barça y el carácter del Real Madrid se citan en Kaunas, donde azulgrana y madridistas pelearán por colarse en la final de la Euroliga en un nuevo Clásico. Cádiz y Valladolid abren la jornada 35 de LaLiga Santander, en un duelo de más de tres puntos en el que ambos equipos quieren escapar del descenso. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 20:30 horas, en COPE.

Barcelona - Real Madrid (20:30 HORAS)

El Barça y el Real Madrid volverán a verse las caras este viernes (20.00 horas) en busca de pelear por el título de la Euroliga en una semifinal de la 'Final a Cuatro' que acoge el Zalgirio Arena con ligero favoritismo para los blaugranas por las bajas que tiene su rival, que espera contrarrestarlo con su elevado ánimo tras su remontada para llegar a Kaunas.

Un año después, el conjunto blaugrana y el madridista pugnarán de nuevo por el finalista español de la máxima competición continental. Dos equipos ya expertos en estas lides, que se conocen extremadamente bien y que buscarán que el basket nacional vuelva a ganar la Copa de Europa cinco años después.

El Barça afronta su tercer asalto consecutivo a un título que se le resiste desde 2010 y llega a la cita con la cabeza algo más despejada tras un 'Playoff' plácido ante el Zalgiris, mientras que el Real Madrid acude algo más castigado tras una tremenda serie ante el Partizán y su histórica remontada en busca de su undécimo trofeo.

Será el sexto Clásico de la temporada entre ambos, con balance de 3-2 favorable a los de Sarunas Jasikevicius, que cayeron en el primero, el de la Supercopa Endesa y en el del WiZink Center de la Euroliga. Será el quinto en una 'F4', un escenario donde dominan los de Chus Mateo, que han ganado los tres últimos, entre ellos el del año pasado, con el madrileño como ayudante de Pablo Laso, y remontando una diferencia de 13 puntos.

Con todo, nada cuenta para el duelo de este viernes entre dos equipos que sumaron las mismas victorias en la Fase Regular (23). El Barça llega en su mejor momento de la temporada, inmerso en una racha de once victorias seguidas, la última en el Buesa Arena ante el Baskonia, y con su plantilla más completa pese a la baja de Cory Higgins, que no terminaba tampoco de parecerse al decisivo jugador de antaño. El Real Madrid ha ganado sus últimos siete duelos, tres de ellos seguidos para remontar el 0-2 al Partizán, un 'Playoff' que dejó tantas cosas positivas como negativas para esta Final Four.

El conjunto madrileño sacó carácter para sellar su billete a Kaunas, sobreponiéndose a muchas dificultades, y se siente anímicamente potente para un partido 'especial'. Sin embargo, la tángana del segundo partido le ha dejado sin Guerschon Yabusele y una grave lesión, sin Gaby Deck, dos jugadores claves en su esquema y que comparten la posición de '4'.

Esto puede hacer crecer aún más la importancia de la figura de Nikola Mirotic. El hispano-montenegrino llega motivado a una cita en busca de un éxito que se le ha resistido hasta el momento, en dos ocasiones como azulgrana (2021 y 2022) y otras dos como madridista (2013 y 2014). Sin el francés y el argentino, Chus Mateo tendrá que trabajar la defensa sobre un jugador pivotal en el engranaje ofensivo culé y todo hace indicar que será responsabilidad de Mario Hezonja y del joven Eli Ndiaye.

Además, el Real Madrid tampoco podrá contar en el juego interior con el francés Vincent Poirier, lo que deja solo ahí a Walter Tavares, al igual que Mirotic para el Barça, clave para el conjunto madridista. El caboverdiano deberá vigilar cargarse de faltas ante amenazas como Jan Vesely y Sertac Sanli y esmerarse en defensa, sobre todo en el rebote, un aspecto a controlar y vital para los dos técnicos.

Pero los dos equipos, que saben que muchas de las opciones pasarán por la defensa, poseen otras armas. El Real Madrid tratará de controlar la teórica superioridad que tiene el Barça con Tomas Satoransky y Nicolás Laprovittola con el trabajo de Nigel Williams-Goss y Adam Hanga, con Sergio Rodríguez aportando su actual nivel en ataque, mientras que también el equipo madridista necesitará el paso adelante de Dzanan Musa, algo gris en el 'Playoff'.

El Barça necesitará también que el juego exterior acompañe a Mirotic y compañía para hacer una ofensiva total. Los blaugranas confían en que funcionen las muñecas de Álex Abrines, que llega en buen momento, y Kyle Kuric. Además, el 'local' Rokas Jokubaitis siempre es un aporte físico y anotador a tener en cuenta. No obstante, será la batalla interior, en un 'todos contra Tavares', lo que pueda marcar este duelo repetido en 'semis' de la final a cuatro.

Cádiz - Valladolid (21:00 HORAS)

El Cádiz CF y el Real Valladolid se enfrentan este viernes (21.00 horas) en la jornada 35 de LaLiga Santander, un duelo de más de tres puntos para seguir con vida y 'despegarse' del descenso, un abismo que se asoma a ya solo un punto, con los dos conjuntos obligados a dejar atrás su mala dinámica para coger algo de aire y encaran con moral la definitiva recta final.

La igualdad máxima reina entre estos dos equipos. Los andaluces son decimosextos con 35 puntos, los mismos que unos pucelanos que marcan la salvación en la decimoséptima plaza. Ambos conjuntos se han hundido en las últimas fechas, en depresión por dolorosas y peligrosas derrotas que han aumentado su ansiedad por seguir en 'Primera'.

Los de Sergio González apuran su final de curso de cuatro jornadas después de dos derrotas consecutivas a domicilio, en el Metropolitano (5-1) y Son Moix (1-0). Los amarillos tienen entre ceja y ceja los 40 puntos que acercarían el objetivo, y para acercarse tendrá al Nuevo Mirandilla como aliado. Ahí consiguió su única victoria (2-1, ante el Valencia) en los últimos seis encuentros, en los que ha firmado un pobre balance de 4 puntos de 18 posibles.

#LaLigaSantander | Lista de convocados para el #CádizRealValladolid — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 18, 2023

Este duelo directo en casa ante el Valladolid y el de la última jornada frente al descendido Elche en el Martínez Valero son partidos marcados en rojo en un calendario en el que también visitarán La Cerámica y recibirán al Celta. Así, un triunfo ante los pucelanos se antoja clave para enderezar de nuevo el rumbo y rellenar sus reservas de confianza y moral que ahora andan algo escasas.

El Cádiz presenta las bajas de Roger Martí, Zaldua, Víctor Chust, Álex Fernández y Ocampo, por lesión, además del sancionado de Iván Alejo. Así, entraría Bongonda en la derecha, en un once que volverá a ser 'de gala' solo con la duda de Luis Hernández en defensa. Alcaraz y Escalante repetirían en la sala de máquinas, mientras que la responsabilidad ofensiva recaerá en Ramos y Guardiola, habituales en las alineaciones de Sergio González.

Este duelo también será una 'final' para el Real Valladolid, que además del Cádiz deberá enfrentarse a Almería, como visitante, y Getafe, en casa, otros dos rivales directos por la salvación. Antes culminar así su temporada 2022-2023, recibirá al flamante campeón FC Barcelona, ya sin nada en juego.

La confianza del Valladolid está muy tocada tras encadenar cuatro derrotas seguidas, sobre todo por las formas en las que se produjo la última. El conjunto de Pucela perdió (0-3) en Zorrilla ante el Sevilla con una segunda mitad desastrosa, aunque los locales pudieron adelantarse justo antes del descanso con un zurdazo de Escudero, pero el colegiado pitó el final de la primera parte justo cuando el lateral golpeó el balón. El estadio y el club entraron en cólera contra el colectivo arbitral, y ahora esperan darle la vuelta a la situación sin margen de error.

??CONVOCATORIA

Los jugadores con los que viajamos a Cádiz para sumar +3. #VamosPucela ????#CádizRealValladolidpic.twitter.com/vQUn1LBokm — Real Valladolid C.F. ?? (@realvalladolid) May 18, 2023

Los de Pezzolano necesitan dar un golpe de autoridad este viernes ante un rival directo por la permanencia, después de haber malgastado su valiosa ventaja sobre la zona roja -llegó a ser decimocuarto hace apenas tres jornadas-. Esto obliga a los blanquivioletas a al menos igualar lo que haga el Getafe, antepenúltimo con 34 puntos, en esta jornada para seguir fuera del indeseado descenso.

Anuar, Amallah y Luis Pérez serán bajas este viernes, mientras que Darwin Machís, Joaquín Fernández y Jawad El Yamiq son duda. Si estos no se recuperan a tiempo, Javi Sánchez y Torres serían de nuevo la pareja de centrales titulares. Kenedy podría entrar de inicio, ya que Pezzolano quedó satisfecho de su trabajo con balón, en un ataque con formado por Gonzalo Plata y el apercibido Larin.

