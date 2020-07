Sigue este viernes desde las 19.30h. 'Tiempo de Juego' con el Real Sociedad-Granada y el Real Madrid-Alavés

Este viernes finaliza la jornada 35 de LaLiga Santander con dos nuevos partidos. Real Sociedad y Granada resolverán mañana un duelo clave para las aspiraciones europeas de ambos la próxima temporada. Después de ese partido será turno para el Real Madrid, quien deberá vencer si quiere seguir acercándose al título de Liga ante el Alavés.

Desde las 19:30 puedes seguir toda la emoción de estos dos partidos en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

Real Sociedad - Granada 19.30h

Real Sociedad y Granada se verán mañana las caras en un encuentro al que los locales llegan tras haber ganado solo uno de sus últimos cuatro partidos en casa y los andaluces con hambre por hacer historia. La victoria otorgaría a la Real un doble premio: depender de sí misma en su lucha por Europa al alcanzar la sexta plaza y descartar a un candidato que viene en progresión, pero tras el parón los donostiarras no están bien.

Esas bajas que asolan el medio campo dejan a los donostiarras sin Illarramendi, Guevara, Luca Sangalli y Januzaj, además del defensa lateral Joseba Zaldua, mientas que David Zurutuza sigue entre algodones.

Por su parte, la aspiración de estar en Europa por primera vez en su historia es la que impulsa al Granada en su visita a San Sebastián en el primero de los cuatro encuentros que jugará en diez días. El resultado será clave, ya que los donostiarras marcan el corte de las plazas europeas con cuatro puntos.

El técnico Diego Martínez no cuenta con novedades en su plantilla para este partido en relación al pasado contra el Valencia (2-2) al no recuperar a ninguno de los lesionados y no tener sancionados. Se mantienen como bajas por problemas físicos los defensas Joaquín Marín 'Quini', Álex Martínez y el colombiano Neyder Lozano, el extremo Álvaro Vadillo y los medios Ángel Montoro y el francés Maxime Gonalons.

Real Madrid - Alavés 22.00h

La firmeza del Real Madrid tras el parón, con pleno victorias para lanzarse a por el título liguero, se somete a un examen inesperado ante la repentina plaga de bajas defensivas que sufre Zinedine Zidane y con el estreno en el banquillo de Juan Ramón López Muñiz en un Alavés necesitado.

Las bajas por acumulación de tarjetas de Sergio Ramos y Dani Carvajal ya presentaban un problema para Zidane. El regreso de Raphael Varane, superada una cervicalgia, solventa el centro de la zaga, pero no tiene en la plantilla un sustituto natural para el lateral derecho. Sin Nacho, lesionado, y cuando Ferland Mendy aparecía como el 'parche' elegido, una nueva lesión de Marcelo tira todo por tierra.

La racha del Real Madrid la pondrá a prueba el 'nuevo' Deportivo Alavés de Juan Ramón López Muñiz, que ha trabajado esta semana por primera vez con el equipo y centrará todas las miradas de la afición alavesista, que ve cómo su equipo se encuentra a un paso de la salvación y mira de reojo los resultados del Real Mallorca, equipo que marca el límite de los puestos de descenso.

Será incógnita el "once" que presente el entrenador asturiano en su estreno. No podrá contar por lesión con Rubén Duarte, Fernando Pacheco, Ismael y Tachi. Se baraja la posibilidad de que forme una defensa de cinco hombres con Adrián Marín y Aleix Vidal en las bandas y una línea de tres zagueros formada por Víctor Laguardia, Ximo Navarro y Rodrigo Ely.

Manolo Lama, en el puesto de comentarista de la Cadena COPE en el Alfredo di Stéfano (@lamacope)

