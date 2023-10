Sigue este sábado Tiempo de Juego desde las 13:00h con el Real Madrid-Osasuna y el resto de partidos

El sábado se jugará el Cádiz-Girona, decisivo para la parte alta de la tabla, ya que los catalanes están a tres puntos del Real Madrid y a uno del Barcelona, segundo. Los gerundeses solo han cedido en su casa en el duelo con el Real Madrid y el Cádiz solo ha sumado un punto a domicilio. Su última derrota fue en el Metropolitano (3-2). Real Madrid y Osasuna repetirán la última final de Copa en la novena jornada de LaLiga EA Sports, a la que los blancos llegan líderes y con pleno de victorias como locales, con un punto de ventaja sobre el Barcelona, que visita al Granada, y dos sobre el Girona, que debe viajar a Cádiz. Mallorca-Valencia y Sevilla-Rayo Vallecano serán los otros duelos adelantados, en los que el once del mexicano Javier Aguirre buscará el primer triunfo en su estadio que aún se le resiste y el Sevilla celebrar un resultado que le ayude a salir del grupo de cola.

CÁDIZ- GIRONA (14:00 horas)

El Girona cayó ante el Madrid en una noche sin puntería y puso fin a una dinámica de seis victorias seguidas, la mejor de su breve historia en Primera División, y perdió su condición de invicto, aunque sigue en puestos de Liga de Campeones cuando ya casi se ha jugado una cuarta parte del curso: a dos puntos del Madrid y a uno del Barcelona, primero y segundo, y con un margen de cuatro y cinco puntos sobre el quinto, la Real Sociedad, y el sexto, el Athletic Club.

La ventaja sobre el descenso ya es de 14 puntos y el Girona ya atesora 12 puntos más que la temporada pasada, en la que ya acabó peleando por un billete a la Liga Conferencia hasta el final, por lo que la afición sueña con retos mayores. El encuentro ante el Madrid apenas fue el primero sin goles a favor del Girona, que se mantiene, también, en la parte alta de la clasificación de equipos más goleadores (18). Solo le supera el Barça, con 19.

El equipo ya ha igualado las tres victorias ligueras de visitante de la temporada pasada, con sus triunfos en Sevilla (1-2), en Granada (2-4) y en Villarreal (1-2), y ha cosechado diez puntos de 12 posibles a domicilio. Ahora visitará Cádiz con la voluntad de seguir invicto fuera de casa y de conseguir una nueva victoria para alimentar su extraordinario inicio de temporada, continuar superando récords históricos y llegar al parón con optimismo.

La derrota ante el Madrid dejó una noticia dolorosa en forma de lesión: Viktor Tsygankov, por una lesión en el bíceps femoral que le tendrá fuera de los terrenos de juego un mes. Portu se retiró llorando y en camilla por una dura entrada de Nacho Fernández, pero finalmente ha entrado en la convocatoria.

También causan baja por lesión Juan Carlos Martín, Bernardo Espinosa, Jhon Solís, Borja García, Toni Villa y los jóvenes Ricard Artero, Joel Roca y Jastin García. Iván Martín, inédito ante el Madrid tras ser titular en los seis partidos anteriores podría ser la novedad del once de Míchel. También tienen opciones de jugar de inicio Arnau Martínez y Valery Fernández, que ya relevó a Tsygankov en el descanso del duelo de la última jornada.

REAL MADRID - OSASUNA (16:15 horas)



El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu tras firmar una semana perfecta lejos de casa, con victoria frente a Girona (0-3) y Nápoles (2-3), refrenando el buen inicio de temporada de los del italiano Carlo Ancelotti, que recibirán a un Osasuna este sábado (16:15 horas CEST, -2 GMT) que ha logrado dos empates en sus dos últimas visitas.

Superado el 'terremoto' ocasionado por su único traspié de la temporada, la dura derrota del derbi del Metropolitano que puso en el foco de la crítica a Carlo Ancelotti, tanto técnico como su plantilla han reaccionado a base de triunfos y lideratos. La conquista de Girona, minimizando al equipo revelación de LaLiga EA Sports, y del Estadio Diego Armando Maradona, firmando un triunfo de prestigio ante el Nápoles, cambian de nuevo el viento. A favor.

Más aún desde que los referentes ofensivos del Real Madrid comienzan a conectar. Una relación, la de Jude Bellingham y Vinícius Junior, que fue decisiva en la 'Champions' y que debe extender su influencia a la competición doméstica. El inglés, eufórico con su nueva vertiente goleadora -ocho tantos en nueve partidos, seis de ellos en siete apariciones en Liga-; y el brasileño regresando a su verdadera identidad tras dejar atrás una lesión muscular inoportuna.

Su reencuentro con el gol en Nápoles es la mejor noticia para Ancelotti, necesitado de alegrías ofensivas en un equipo necesitado de gol. No aparece Rodrygo y lo necesita. Sin marcar desde que pusiera su firma al primer tanto del curso, en San Mamés. Nueve partidos consecutivas sin marcar alimentan ya un debate con Joselu Mato, que ha aprovechado sus dos últimas titularidades ligueras para reivindicarse con tantos. Es una de las incógnitas del once por despejar por el técnico madridista.

Osasuna se mide al Real Madrid con el objetivo de prolongar su buen bagaje a domicilio poniendo a prueba su estado de ánimo tras vencer en Vitoria el domingo pasado; que le hace ser el tercer mejor visitante del campeonato tras haber sumado tres victorias de cuatro posibles antes de viajar al coliseo blanco. Más allá de los tres puntos logrados en Mendizorroza, las sensaciones no fueron las mejores. El equipo se vio superado en cierto modo por el Alavés durante algunos tramos, pero el tanto de Arnaiz y la expulsión de Antonio Blanco allanaron el camino a los rojillos.

“El ánimo ha cambiado esta semana. Una victoria te cambia el estado anímico y, a partir de ahí, sabemos que es uno de los campos más complicados, pero ya hemos sido capaces de hacerlo bien”, ha dicho Arrasate en rueda de prensa sobre los tres puntos sumados en Vitoria antes de visitar al Real Madrid.

Este sábado más que nunca, el aspecto físico será fundamental para que los visitantes tengan opciones de puntuar. Mantener la compostura durante los 90 minutos, regulando la intensidad, es una de las claves. Además, la solidez defensiva con bloque unido será algo básico para, a partir de ahí, ir construyendo el plan de partido.

“Empiezan perdiendo, pero tienen tranquilidad para voltear el resultado. Hay momentos donde tú crees que es el día, pero en un abrir y cerrar de ojos… no sé cómo lo hacen, seguramente será su ADN. Cuando juegan bien te ganan, pero hay veces que no lo necesitan”, ha destacado Jagoba sobre los de Ancelotti.

Parece que los de Tajonar tienen tomada la medida a unos merengues a los que, a pesar de no vencer desde 2004, han podido secar en las dos últimas visitas, con dos empates (0-0 y 1-1), siempre desde un planteamiento muy defensivo. La vuelta del Chimy Ávila tras cumplir su sanción es la principal novedad. La incomodidad que genera a la defensa rival y su facilidad para ver puerta ayudarán a su equipo en su afán por lograr la gesta.

MALLORCA - VALENCIA (19:30 horas)

Son Moix dirimirá este sábado los puntos de la liberación emocional para el Mallorca, que sigue sin ganar ante su público, y para el Valencia, que se presentará en la isla golpeado por dos derrotas seguidas ante la Real Sociedad y el Betis. El equipo del mexicano Javier Aguirre no quiere dilatar aún más la consecución del primer triunfo en casa tras caer ante el Villarreal (0-1) y los empates frente con el FC Barcelona en casa y el Rayo a domicilio (2-2 en ambos partidos) y necesitan sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Aguirre varió en Vallecas su habitual sistema de cinco defensas -jugó con cuatro- para apostar por un ataque reforzado con el mallorquín Abdón Prats y el kosovar Vedat Muriqi, autores de 8 goles entre ambos y dupla de moda entre los máximos artilleros de LaLiga EA Sports.

Prats era el cuarto delantero al inicio de la temporada, detrás de Muriqi, el canadiense Cyle Larin y el senegalés Amath Ndiaye, pero la efectividad demostrada cuando ha salido al terreno de juego ha sido recompensada por el "Vasco". Larin (ex del Real Valladolid), uno de los fichajes estrella del Mallorca junto al mallorquín Sergi Darder, no jugó ni un solo minuto ante el Rayo y podría tener otra oportunidad con más minutos mañana.

El Valencia a su vez afronta la visita sin urgencias en la clasificación, cómodamente instalado en la novena plaza con diez puntos, pero con el temor de tener que afrontarlas más pronto que tarde si se alarga la racha de tres partidos sin ganar en la que está inmerso. Al empate que logró en el campo del Almería le han seguido dos derrotas ante la Real Sociedad y el Betis. Para el técnico Rubén Baraja los problemas a la hora de preparar el partido se concentrarán en la defensa puesto que ha perdido a Mouctar Diakhaby, su central más completo, y sigue sin laterales izquierdos puesto que siguen de baja Jose Gayà y Jesús Vázquez. También lo serán Sergi Canós y Alberto Marí.

En cambio, tras recuperar al central Gabriel Paulista ahora podrían reengancharse al equipo los laterales diestros Thierry Rendall y Dimitri Foulquier, además del enganche Selim Amallah, que vuelve tras cumplir un partido de sanción. Con esta situación, Baraja debe decidir si cubre el flanco izquierdo de la defensa con un canterano o con el central Cenk Özkacar y cómo reconstruye el centro de la zaga. Paulista y el joven Cristhian Mosquera son la pareja más probable, pero aunque frente al Sevilla descartó el sistema de tres centrales, esa opción sigue siendo factible.

En las últimas semanas, Baraja ha hecho una llamada a los suyos para no refugiarse en las bajas y mejorar las prestaciones que han ofrecido en los últimos partidos, dado que con una plantilla tan corta como la que tiene va a ser algo a lo que deban acostumbrarse y con esa idea viajará el equipo a Palma. El choque propiciará el primer reencuentro con Toni Lato, que tras formarse y crecer en el club de Mestalla dejó la entidad en verano, ante la oferta para renovar solo una campaña, y recaló en el Mallorca.



SEVILLA - RAYO VALLECANO (21:00 horas)

El Sevilla, que desde el anterior parón por partidos de selecciones nacionales ha mejorado sus prestaciones, desea traducir esas buenas sensaciones en triunfos, algo que buscará frente al Rayo Vallecano, que llega a la cita en la línea de las últimas campañas, fuerte y sin complejos. El equipo que dirige José Luis Mendilibar se mantiene cerca del descenso en LaLiga y ahora se presenta al partido tras perder en la anterior jornada en Montjuic ante el Barcelona (0-1) y empatar en Eindhoven ante el PSV neerlandés (2-2) en la 'Champions', dos partidos en los que compitió bien pero sin lograr los resultados apetecidos.



El técnico vizcaíno, debido a este apretado y exigente calendario entre la competición doméstica y la continental, espera hasta última hora para valorar el estado físico de sus futbolistas y también estudia el reparto de minutos para que todos estén con ritmo, aunque en su última comparecencia de prensa aclaró que solo tiene dos bajas entre los 27 jugadores con los que entrena a diario.

Para la visita del Rayo no estará el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz, que sufre "una pequeña lesión muscular", según informó el club, ni el extremo argentino Erik Lamela, que sufrió en el partido frente al Barcelona una dolencia en el recto anterior del cuádriceps derecho y por ello ya no estuvo en Eindhoven.



Sí tiene ya el alta médica, y trabajan con normalidad con el grupo, otros dos jugadores inéditos hasta ahora, el central francés Tanguy Nianzou y el también central brasileño Marcao Teixeira, aunque Mendilibar no quiso asegurar que sean convocados porque, de los veinticinco disponibles, habrá que descartar a dos para el partido. Enfrente está el Rayo Vallecano, que encadena cuatro partidos sin perder aunque en este tramo solo ha sumado seis puntos de doce posibles. Precisamente la última derrota fue en Sevilla, frente al Betis, el 2 de septiembre.

El principal aspecto a mejorar del equipo madrileño radica en su ataque porque solo ha marcado nueve goles en ocho partidos pero ninguno de ellos ha sido anotado por Raúl de Tomás o Sergio Camello, los dos delanteros referencia de la plantilla. Sí se estrenó la pasada jornada, de penalti, el colombiano Radamel Falcao, que no parece que vaya a ser titular en el Sánchez Pizjuán.



El que sí volverá al once es Oscar Valentín, que descansó frente al Villarreal, y regresará al centro del campo para formar junto a Unai López o el senegalés Pathé Ciss. La otra novedad podría estar en la mediapunta con el posible regreso del argentino Oscar Trejo, suplente esta temporada en tres ocasiones en detrimento de Kike Pérez.

