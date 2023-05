Sigue este sábado desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con el Sevilla-R. Madrid y el ascenso a Primera en juego

El Sevilla busca despedirse de la mejor manera de su afición antes de la final de la Europa League ante un Real Madrid que quiere acabar ya el año. Granada, Las Palmas, Alavés y Levante se juegan dos plazas para volver a LaLiga Santander. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 15:00 horas, en COPE.

SEVILLA - REAL MADRID (19.00 horas)

Uno de los duelos más atractivos de LaLiga, el Sevilla-Real Madrid del Sánchez-Pizjuán, se presenta en su versión más atípica en la penúltima jornada, con ambos equipos con poco en juego en el torneo, en una cita marcada por todo lo que se ha derivado de los insultos racistas de la pasada semana a Vinícius Junior y con la mente del Sevilla en su final del miércoles de la Liga Europa ante el Roma en Bucarest.

Mendilibar ha desvelado que los tres que las últimas semanas se recuperaban de lesiones -Joan Jordán, Tanguy Nianzou y Marcao Teixeira- estarán en la convocatoria, "dos para hacer bulto y otro para ver lo que puede aportar", ha dicho.

Con las novedades de Joan Jordán, Nianzou y Marcao Teixeira, lista de 23 para el #SevillaFCRealMadrid.

También comentó que de los tres futbolistas que no participaron con el grupo en la sesión de este viernes - Loïc Badé, Youssef En-Nesyri y Fernando Reges-, "dos de los tres irán convocados y alguno jugará", por lo que el once es toda una incógnita, aunque Mendilibar también aseguró que lo tiene "pensado y no cambia nada" en relación al que pueda poner el Real Madrid.

Lo que sí está claro es que no estarán el sábado el capitán del equipo, Jesús Navas, ni Pape Gueye, ya que el lateral derecho sevillano vio en Elche una tarjeta amarilla con la que cumple ciclo y el centrocampista francés vio la roja directa en ese partido, por lo que los dos están suspendidos.

Ancelotti cubrirá la baja de Carvajal con Lucas Vázquez y devolverá la titularidad a Militao y Mendy tras el descanso entre semana. Otras novedades que se perfilan es la presencia de Aurélien Tchouameni en el pivote y de Hazard en el tridente ofensivo.

No tiene muchas más opciones Ancelotti. La otra sería situar al uruguayo del Castilla, Álvaro Rodríguez, en punta de ataque y mantener a Rodrygo en banda izquierda. Aunque lo más probable es que el brasileño juegue de 9 y sea Hazard el que disfrute de su segunda titularidad en mayo, la tercera en toda una Liga de intrascendencia.

Granada, Las Palmas, Alavés y Levante se juegan dos ascensos (21.00 horas)

A las 21.00 horas, LaLiga Smartbank decidirá qué dos equipos volverán el año que viene a Primera División en tres partidos: Granada-Leganés, Las Palmas-Alavés y Levante-Oviedo. El Granada se juega este sábado el ascenso directo y su vuelta un año después a LaLiga Santander, algo que conseguirá si empata o gana en el Nuevo Los Cármenes al Leganés, conjunto ya salvado y sin nada en disputa por la parte alta de la clasificación.

El equipo rojiblanco también subirá de forma directa si, en caso de derrota suya, el Levante no es capaz de vencer al Oviedo, aunque esa posibilidad no la contempla y sólo piensa en puntuar en para ascender sin depender de otros marcadores.

Duelo directo en Gran Canaria. Las Palmas y Deportivo Alavés se disputarán este sábado el ascenso a Primera División a un solo partido, en la última jornada de LaLiga SmartBank, en una auténtica final con el premio gordo para el que gane, aunque al equipo local también le podría valer el empate para alcanzar la elite del fútbol español.

Grancanarios y vitorianos saben que jugarán con red, pues en caso de fallar tendrían una segunda oportunidad por el camino largo, el de las temidas eliminatorias que prolongan el estrés competitivo varias semanas más, por lo que quieren poner la guinda a la temporada en el último choque de la liga regular.

Las Palmas afronta el decisivo partido con la teórica ventaja de jugar en casa, con 32.400 espectadores que llenarán el Estadio de Gran Canaria y unos 700 seguidores del Alavés que respirarán idéntica ilusión.

Si acudes al Gran Canaria, yo que tú no tardaría en acceder al recinto tras la bajada de la guagua por Fondos de Segura...



?? ¿?????????????????? ???????? ??????????????? ????



¡VamosUD! #LasPalmasAlavés

Por último, el Levante recibe este sábado en el Ciutat de València al Real Oviedo, sin nada en juego, con la obligación de ganar y esperar a que se dé una de las dos combinaciones posibles pero poco probables para ascender directamente a Primera División.

Para subir directo, al triunfo del Levante debe acompañarle la derrota del Granada en su estadio ante el Leganés o que Las Palmas empate a cero ante el Deportivo Alavés y el Levante golee por más de cinco tantos al cuadro ovetense.

Independientemente de los posibles resultados que se den en los partidos de los otros implicados en el ascenso, el Levante tiene el reto de ganar para asegurarse la tercera plaza y tener en la promoción el factor campo a favor que, además, en caso de empate en alguna de las eliminatorias le daría como vencedor.







